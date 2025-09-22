Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

MegjelentOlvasatokban az élet

2025. szeptember 22., hétfő, Közélet

Megjelent Borcsa János, Kézdivásárhely Pro Urbe díjas irodalom­kritikusa legújabb, Olvasatokban az élet című kötete a kolozsvári Kriterion Könyvkiadónál.

A könyv az irodalomtörténésznek a 2021 és 2025 között írt irodalmi tanulmányait, kritikáit, esszéit összesíti. Az írások alanyai az erdélyi magyar irodalom immár klasszikusnak számító, nemrég távozott vagy még köztünk élő írói, költői – Méliusz József, Páskándi Géza, Szilágyi István, Király László, Kenéz Ferenc –, a szerző nemzedékéhez tartozó – Markó Béla, Boér Géza, Mózes Attila –, valamint a mai derékhad – Fekete Vince, Tompa Andrea, Lövétei Lázár László, Borsodi L. László – munkássága.

A több mint kétszáz oldalas kötetben helyet kaptak a szerző Kézdivásárhelyhez fűződő visszaemlékezései, valamint a város szülöttéről, Földi Istvánról szóló emlékei. A könyvet a Székelyföld folyóirat tavaly októberi számának Pályakép rovatában megjelent, a lap főszerkesztője, Zsidó Ferenc által Borcsa Jánossal készített, Az elvégzett munka hatása és kisugárzása című mélyinterjúja zárja.

A könyv címét a szerző azzal magyarázza, hogy meglátása szerint az írásnak elkötelezett emberben az életkérdések munkálkodnak, de az életet sem tudja irodalom nélkül elképzelni. Így a művek olvasataiban, azaz az üzenetük megfejtését végző kritikus írásaiban is maga az életvalóság jelenik meg.

A kötet hátsó borítóján Vargyasi Levente sepsiszentgyörgyi fotóművésznek a szerzőről készült portréfotója látható. A könyv kapható a Gutenberg hálózat könyvesboltjaiban, valamint a kézdivásárhelyi Gyopárban. Bemutatójára az ősz folyamán kerül sor Kézdivásárhelyen.

