MegjelentPálmai Tamás: Katica macija

2025. szeptember 22., hétfő, Közélet

Katica macija címmel megjelent Pálmai Tamás, lapunk állandó külső munkatársa, megannyi Békési levél szerzőjének első könyve. A kiadvány megvásárolható a Libriben és elérhető a Bookline-on is.

A sepsiszentgyörgyi születésű, hosszú évek óta Békésen élő és orvosként dolgozó dr. Pálmai Tamás kötetét a békési kulturális központban mutatták be nemrég – adta hírül a bekesmatrix.hu portál. A verses mesében egy katicabogár meséli el egy mackó kalandját, aki mézkereső útra indul. A szerző a könyvbemutatón hangsúlyozta: a kiadvány teljes mértékben „békési termék”: a vidám illusztrációkat Horváth Hajnalka alkotóművész készítette, a szerkesztői munkát Szegfű Katalin látta el, a nyomdai előkészítés Darnai-Varga Irma nevéhez fűződik, a nyomtatást pedig a Földesi Nyomda végezte. A kötet előszavát dr. H. Kovács Eszter írta, míg a belső borítón látható portrét ifj. Jenei Péter készítette.

A bekesmatrix.hu beszámolója szerint Pálmai Tamás elmondta: elsősorban unokáinak szánta a mesekönyvet, és tervezi, hogy a Békési Újságban eddig megjelent írásaiból is válogatást készít, amely később szintén könyv formájában láthat napvilágot. A bemutatót nagy érdeklődés övezte. Az est házigazdája Szegfű Katalin, a Békési Újság főszerkesztője volt. A rendezvényen közreműködtek a Szokolay Sándor Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusai és növendékei, Dicső Melinda református lelkipásztor pedig egy mesét olvasott fel.

Érdeklődésünkre Pálmai Tamás reményét fejezte ki, hogy a könyvet Sepsiszentgyörgyön is bemutatja majd. A háromszéki kapcsolódások tekintetében pedig felelevenítette: „A népmesék után a Brumi az első és meghatározó olvasmányélményem. A gonoszabb medvék áldozatait apám látta el a rendelőben... A pap bácsi – igaz, a református Nagy Lajos – volt a méhész Nagyborosnyón. Hozzá jártam gyerekként pergetéskor lépes mézet zabálni és közben Rózsa és Ibolya lányait nézegetni. Arra menet meg telezabáltam magam faeperrel.”

Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-22
