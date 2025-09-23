Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Mi, hol, mikor?

2025. szeptember 23., kedd

Kiállítás
METAMORPHOSIS címmel Jarmo Nieminen finn képzőművész munkáiból nyílik kiállítás ma 18 órától Sepsiszentgyörgyön a Lábas Ház kiállítótermében. A megnyitón jelen lesz a művész is. A tárlatot Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója nyitja meg, köszöntőt mond Szebeni Zsuzsa, a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet igazgatója és Szonda Szabolcs, a SepsiBook programigazgatója. Saját szerzeményekkel közreműködik Ráduly Zsófia hegedűművész.

Irodalmi est
Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében szeptember 24-én, szerdán 18 órától irodalmi estre és közönségtalálkozóra kerül sor Bartis Attila, Kemény István és Wirth Imre írókkal. Beszélgetőtárs: Murányi Sándor Olivér író, a rendezvény házigazdája Szonda Szabolcs könyvtár­igazgató.

Előadás
Kelet-kutatás, néprajz, régészet eredetünk szolgálatában címmel szervez előadást a Háromszéki Népfőiskola Egyesület szeptember 28-án, vasárnap 17 órától Kézdivásárhelyen a Vigadó dísztermében. Előadók, beszélgetőpartnerek: Kissné Portik Irén néprajzkutató, Bálint Huba magyarságkutató, Fülöp Szabolcs lelkész, moderátor: Sátha Attila író.

Színház
TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. Szeptember 24-én, szerdán tartják a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház és a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház Eugène Ionesco Rinocéroszok című, Bocsárdi László által rendezett előadásának sepsiszentgyörgyi bemutatóját. Ez lesz az idei évad első új produkciója. A társulat elő­adásaira a sepsiszentgyörgyi központi jegyirodában (telefon: 0267 312 104 és 0728 083 336), illetve a 
biletmaster.ro honlapon lehet jegyeket vásárolni.

Bábszínház
A Cimborák Bábszínház a magyar népmese napja alkalmából szeptember 27-én, szombaton 11 órától A mindentlátó királylány című bábelőadást játssza. Érdeklődni, jegyet foglalni a 0754 409 940-es telefonszámon Szabó Emesénél vagy a kozonsegcimborak@gmail.com e-mail-címre küldött levélben lehet.

Zene
DIÁKOK GITÁRKONCERTJE. Sepsiszentgyörgyön az Árkosi Kulturális Központban (Zeneház, Olt utca 6. sz.) ma 18 órától gitárkoncertre várják az érdeklődőket. Fellépnek: Gergely Attila, Millye Bence és Kincses András, a Plugor Sándor Művészeti Líceum diákjai, illetve Kakasi Zsuzsanna és Könczey Flóra, a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémia hallgatói. Szaktanárok: Kakasi Zsolt és Beke István. Műsoron: Juan Buscaglia, Oleg Kopenkov, Michael Praetorius, Johann Sebasian Bach, Luiz de Narvaez, Augustin Barrios Mangore, Domenico Scarlatti, Luigi Mozani és Johannes Möller szerzeményei. Jegyek (20 lejért) előzetesen is vásárolhatók a központ székhelyén naponta 9–15 óráig (telefon:
0267 373 651).

Tánc
HÁROMSZÉK TÁNCSZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi társulat ma 19 órától a Háromszék Táncstúdióban Napszentület című misztikus táncjátékát adja elő (rendező-koreográfus: Juhász Zsolt). Jegyek a központi jegyirodában kaphatók 8–16 óráig, valamint elő­adás előtt egy órával (telefon: 0372 941 240).

Hitvilág
BÚCSÚ SEPSISZENTGYÖRGYÖN. A Csíki utcai Szent Gellért-templom búcsúját szerdán 18 órától tartják. Ünnepi szónok: Fazakas Attila sepsiszentgyörgyi születésű, Magyarországon szolgáló plébános.
HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓS istentiszteletet tartanak a kézdivásárhelyi református egyházközség templomában szeptember 28-án, vasárnap 11 órától, melyre várják mindazokat, akik idén ünnepelték vagy ünneplik házasságkötésük 10., 20., 25., 30., 40., 50., 55., 60., 65. évfordulóját. Azokat is várják, akik máshol kötöttek házasságot, de a városban élnek vagy időközben egyedül maradtak.

Mézédes Nap Kézdivásárhelyen
A Tegyünk Kézdiszékért Tömörülés szeptember 27-én, szombaton 10 órától a kézdivásárhelyi Molnár Józsiás parkban szervezi meg a Méz­édes Napot. A rendezvényt a mézlovagok és kísérőik felvonulása nyitja, az érdeklődők megismerkedhetnek a környékbeli méhészekkel, különböző virágokról származó vagy ízesített mézeket kóstolhatnak és vásárolhatnak, de mézeskalács-díszítés, meseolvasás, tudományos előadás is szerepel a műsoron. A rendezvény tiszteletbeli meghívottjai, társszervezői a székelyföldi Mézlovagrend képviselői.

Megemlékezés
Az 1950. szeptember 22-ről 23-ra virradó éjjel Sepsiszentgyörgyön történtekre, a Brassóból marhavagonokkal Dobrudzsába kényszerlakhelyre szállított, meghurcolt földbirtokos családokra emlékeznek ma 16 órakor a sepsiszentgyörgyi Erzsébet parkban a kommunizmus áldozatainak emlékére 1993-ban állított kopjafánál.

Mozi
MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsorán: 15.30-tól Sarkvidéki varázslat (magyarul beszélő), 16.30-tól Sneaks (románul beszélő), 17.15-től Downton Abbey: A nagy finálé (román feliratos), 18.15-től Többesélyes szerelem (magyarul beszélő), 20.30-tól Rózsák háborúja (magyarul beszélő). Szerdán 15.30-tól Sarkvidéki varázslat (románul beszélő), 16.30-tók Rosszfiúk (magyarul beszélő), 19.15-től  Azúr ösvény (román feliratos), 21 órától Downton Abbey: A nagy finálé (magyarul beszélő). Honlap: artacinema.ro/hu.
EVA FILMMAKERS FEST. Mától szeptember 30-ig zajlik Sepsiszentgyörgyön az Eva Filmmakers Fest ötödik kiadása. A rendezvény nyitányaként ma 19.30-tól a Művész moziban levetítik A legpompásabb emberi elme című magyar dokumentumfilmet, majd közönségtalálkozó lesz Bertha Lívia rendezővel és Pázsit Imre fizikussal, moderátor Szebeni Zsuzsanna színháztörténész, a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet vezetője. Szerdán 17 órától kiállításmegnyitó a dohánygyárban: Lengyel és román nők, akik megváltoztatták a világot. 18.30-tól a Művész moziban Popeasca – portréfilm Stela Popescu színésznőről. A vetítés után közönségtalálkozó lesz Margareta Irina Nistor filmkritikussal, moderátor Popa Anna Mária színésznő, az Andrei Mureșanu Színház vezetője. 21 órától Simona (angol feliratos lengyel dokumentumfilm). A teljes program elérhető a fesztivál Facebook-oldalán.

Ügyelet
GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Bánki Donát utcai Medicom (0267 352 659) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Ambrózia I. patika (0267 360 608) teljesít szolgálatot.

Röviden
LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Nagyborosnyón és Kisborosnyón, szerdán Cófalván, Várhegyen, Lécfalván és Feldobolyban. Honlap: tega.ro.
VÍZELZÁRÁS. Felújítási munkálatok miatt Kovásznán szeptember 24-én, szerdán 8–20 óráig a város egész területén szünetel az ivóvíz­ellátás. Bikfalván ma 8–15 óráig javítási munkálatok miatt szünetel a szolgál­tatás.
ÚJRAINDUL AZ ALZHEIMER CAFÉ. Ma 17 órától szeretettel hívnak minden érdeklődőt, családtagot, barátot és támogatót az Alzheimer-kór világnapja (szeptember 21.) kapcsán tartott sétára. Ajánlott a kényelmes lábbeli és ruházat. Meghívott: Vas Júlia Nordic walking-oktató, TripleX gerinctréner, fitnesz­oktató, személyi edző, aki a Nordic walking (skandináv gyaloglás) technikáját ismerteti. Ez a mozgásforma hatékonyan elősegíti az agy vérellátását, ami javítja a memóriát és a figyelmet. Helyszín: a sepsiszentgyörgyi Szilvássy Carola Szeretetotthon és az Olt partja.
EURÓPAI AUTÓMENTES NAP. Ma 16.30 órától a Zöld Nap Egyesület és a kézdivásárhelyi sportiroda kerékpáros felvonulással népszerűsíti a céhes városban a környezetbarát és fenntartható városi közlekedést. Találkozó: a Kicsid Gábor Sportcsarnok előtti téren.
ASZFALTOZÁS. Szeptember 24-től, szerdától a jövő hét végéig aszfaltozási munkálatok zajlanak a Gesztenye sétány és a Váradi József utca kereszteződésénél található parkolóban, valamint a Sajtó utcában, az inkubátorház bejáratánál lévő parkolóban. Kérik a gépjárművezetőket, ne parkoljanak ezeken a helyszíneken a munkálatok mielőbbi befejezése érdekében.
HUMORPINCE ÉS CSEREBERE­KLUB. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Házban szeptember 24-én, szerdán 16 órakor Cserebere Klub; 18 órától a humorkedvelőket és kikapcsolódni vágyókat várják a Humorpincébe.

