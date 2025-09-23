Köszönet

Köszönetet mondunk

mindazoknak, akik

özv. KANYÓ MIHÁLY

temetésén részt vettek,

sírjára virágot helyeztek,

fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

4335415

Megemlékezés

A felhők felett van egy másik világ, / Ahol minden szép és nem szenved senki már. / Angyalok kísérnek utadon tovább, / Csillagként ragyogsz minden éjszakán.

Fájó szívvel emlékezünk GODZSA JÁNOSRA halálának második évfordulóján.

Szerető családja

1120414

Egy őszi este örökre elmentél, / Elhagytad azokat, akiket szerettél. / Egy pillanat volt, s megállt a szíved, / Melyben nem volt más, csak jóság és szeretet. / A te szíved megpihent, de a miénk vérzik, / Mert a fájdalmat csak az élők érzik.

Fájó szívvel emlékezünk az árkosi RENDI ANDRÁSRA

halálának 14. évfordulóján.

Szerető családja

4335426

Életed úgy múlt el, mint egy pillanat, de emléked szívünkben örökre megmarad. Fájó szívvel, de mindig szeretettel emlékezünk a nagyajtai születésű sepsiszentgyörgyi PÓZNA SÁNDORRA halálának 10. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

1120408

Kegyelettel emlékezünk

a kézdivásárhelyi

BARTÓK ANDRÁSRA

halálának 18. évfordulóján.

Nyugalma legyen csendes.

Szerettei

106085

Soha nem szűnsz meg

szeretni valakit, csak meg­tanulsz élni nélküle.

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi születésű árkosi

SZILÁGYI SÁNDOR

LÁSZLÓRA

halálának első évfordulóján.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerető családja

4335425