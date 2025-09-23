Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Elhalálozás

2025. szeptember 23., kedd, Elhalálozás

Köszönet
Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik 
özv. KANYÓ MIHÁLY 
temetésén részt vettek, 
sírjára virágot helyeztek, 
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
4335415

 

Megemlékezés

A felhők felett van egy másik világ, / Ahol minden szép és nem szenved senki már. / Angyalok kísérnek utadon tovább, / Csillagként ragyogsz minden éjszakán. 
Fájó szívvel emlékezünk GODZSA JÁNOSRA halálának második évfordulóján.
Szerető családja
1120414

Egy őszi este örökre elmentél, / Elhagytad azokat, akiket szerettél. / Egy pillanat volt, s megállt a szíved, / Melyben nem volt más, csak jóság és szeretet. / A te szíved megpihent, de a miénk vérzik, / Mert a fájdalmat csak az élők érzik. 
Fájó szívvel emlékezünk az árkosi RENDI ANDRÁSRA 
halálának 14. évfordulóján.
Szerető családja
4335426

Életed úgy múlt el, mint egy pillanat, de emléked szívünkben örökre megmarad. Fájó szívvel, de mindig szeretettel emlékezünk a nagyajtai születésű sepsiszentgyörgyi PÓZNA SÁNDORRA halálának 10. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
1120408

Kegyelettel emlékezünk 
a kézdivásárhelyi 
BARTÓK ANDRÁSRA 
halálának 18. évfordulóján. 
Nyugalma legyen csendes.
Szerettei
106085

Soha nem szűnsz meg 
szeretni valakit, csak meg­tanulsz élni nélküle. 
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi születésű árkosi 
SZILÁGYI SÁNDOR 
LÁSZLÓRA 
halálának első évfordulóján. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerető családja
4335425

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-23 00:00 Cikk megjelenítése: 326 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 510
szavazógép
2025-09-23: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Kiállítás
METAMORPHOSIS címmel Jarmo Nieminen finn képzőművész munkáiból nyílik kiállítás ma 18 órától Sepsiszentgyörgyön a Lábas Ház kiállítótermében. A megnyitón jelen lesz a művész is. A tárlatot Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója nyitja meg, köszöntőt mond Szebeni Zsuzsa, a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet igazgatója és Szonda Szabolcs, a SepsiBook programigazgatója. Saját szerzeményekkel közreműködik Ráduly Zsófia hegedűművész.
rel="noreferrer"