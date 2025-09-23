Köszönet
Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik
özv. KANYÓ MIHÁLY
temetésén részt vettek,
sírjára virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
Megemlékezés
A felhők felett van egy másik világ, / Ahol minden szép és nem szenved senki már. / Angyalok kísérnek utadon tovább, / Csillagként ragyogsz minden éjszakán.
Fájó szívvel emlékezünk GODZSA JÁNOSRA halálának második évfordulóján.
Szerető családja
Egy őszi este örökre elmentél, / Elhagytad azokat, akiket szerettél. / Egy pillanat volt, s megállt a szíved, / Melyben nem volt más, csak jóság és szeretet. / A te szíved megpihent, de a miénk vérzik, / Mert a fájdalmat csak az élők érzik.
Fájó szívvel emlékezünk az árkosi RENDI ANDRÁSRA
halálának 14. évfordulóján.
Szerető családja
Életed úgy múlt el, mint egy pillanat, de emléked szívünkben örökre megmarad. Fájó szívvel, de mindig szeretettel emlékezünk a nagyajtai születésű sepsiszentgyörgyi PÓZNA SÁNDORRA halálának 10. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
Kegyelettel emlékezünk
a kézdivásárhelyi
BARTÓK ANDRÁSRA
halálának 18. évfordulóján.
Nyugalma legyen csendes.
Szerettei
Soha nem szűnsz meg
szeretni valakit, csak megtanulsz élni nélküle.
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi születésű árkosi
SZILÁGYI SÁNDOR
LÁSZLÓRA
halálának első évfordulóján.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerető családja
