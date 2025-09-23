Péntektől hétfőig a bukaresti Romsilva-teremben rendezték a férfi asztalitenisz Szuperliga 2025–2026-os idényének odavágóját, amelyet a bajnoki ezüstérmes Sepsi-SIC a 4. helyen zárt. A hatodik élvonalbeli szezonjukat kezdő zöld-fehérek négy győzelemmel és három vereséggel zárták a bukaresti erőpróbát.

A bajnoki ezüstérmes Sepsi-SIC a Demeter Lehel, Huzsvár Erik, Turóczy András és Kanabé Szilárd összeállításban utazott Bukarestbe, ahol pénteken délelőtt sima 3–0-s győzelmet aratott a Craiova ellen. Délután következett a Székelyudvarhely elleni rangadó, amelyet szintén 3–0-ra nyertek meg Simon Teodor tanítványai. A szombat a fővárosi újoncokról szólt: a zöld-fehérek szoros mérkőzésen múlták felül a Bukaresti TTT együttesét, majd a Rapid elleni nyitó párharcban egy megnyert meccs után végül 3–1-es vereséget szenvedtek. Vasárnap az Újszentessel szembeni sikerrel indítottak a sepsiszentgyörgyiek, ezt követően azonban a Steaua alakulatától elszenvedték második kudarcukat. A négynapos torna végére Huzsvár és Turóczy kisebb sérülést szenvedett, így a Sepsi-SIC megfogyatkozva várta a címvédő Beszterce elleni találkozót, ahol a háromszékiek nagy csatában 3–2-re maradtak alul, így négy győzelemmel és három vereséggel a 4. helyen zárták a bukaresti erőpróbát.

„Reális eredmény született Bukarestben, hiszen ismertük az erőviszonyokat. A bajnoki címvédő Beszterce hétfőn érvényesítette velünk szemben a papírformát, a Steauától is vereséget szenvedtünk, és tudtuk, hogy a Rapid ellen is nehéz dolgunk lesz. A többi mérkőzésen hoztuk a kötelezőt, de ezeken is szoros és látványos csatákat vívtunk. Úgy érzem, hogy még egy meccset megnyerhettünk volna, ehhez azonban egy kevés szerencse és egy kis plusz hiányzott. A negyedik helyen zártuk az őszi idényt, ez pedig bizakodásra ad okot, és reméljük, hogy a visszavágók után is rájátszást érő helyen leszünk. Nehéz lesz a folytatás, de bizakodóak vagyunk” – nyilatkozta Simon Teodor, a zöld-fehérek edzője.

A Sepsi-SIC eredményei: Craiovai U–Sepsi-SIC 0–3, Sepsi-SIC–Székelyudvarhelyi ISK-SZAK 3–0, Sepsi-SIC–Bukaresti TTT 3–0, Bukaresti Rapid–Sepsi-SIC 3–1 (az eredmény alakulása: 0–1, 3–1), Újszentesi SK–Sepsi-SIC 1–3 (0–2, 1–2, 1–3), Sepsi-SIC–Bukaresti Steaua 0–3, Sepsi-SIC–Besztercei Gloria 2–3 (0–1, 1–1, 1–2, 2–2, 2–3).

A rangsor állása az odavágó-sorozat után: 1. Rapid (7 győzelem/0 vereség) 14 pont, 2. Beszterce (6/1) 13, 3. Steaua (5/2) 12, 4. Sepsi-SIC (4/3) 11, 5. Székelyudvarhely (3/4) 10, 6. Bukaresti TTT (2/5) 9, 7. Újszentes (1/6) 8, 8. Craiova (0/7) 7.