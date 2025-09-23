Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Labdarúgás, 4. LigaHárom veretlen csapat maradt

2025. szeptember 23., kedd, Sport

Öt forduló után már csak három csapat veretlen a megyei labdarúgó-bajnokságban. A listavezető Kovászna sorozatban az ötödik mérkőzését is kapott gól nélkül nyerte meg, a fürdőváros együttese a hétvégén az újonc Zágonbárkány vendégeként győzött.

A táblázatban második Bardoc hazai környezetben diadalmaskodott Maksa felett, míg Barót a múlt héten bepótolta a második fordulóból elhalasztott meccsét: az erdővidéki játékosok magabiztos sikert ünnepelhettek Árkos ellen. A címvédő Zágon saját közönsége előtt igazolta a papírformát, ugyanis nyolc gólt lőtt a nagyajtai alakulatnak. A rangsorban utolsó előtti Uzon az idényben először szerzett pontot, miután hazai pályán döntetlent játszott a szentkatolnai gárdával. Csernáton harmadszor szenvedett vereséget, a felső-háromszéki labdarúgók ezúttal Szitabodza otthonában maradtak alul. A Perkő–Papolc találkozót szerdán 17 órától rendezik.

Eredmények: * 2. forduló: Barót–Árkos 6–1 (gólszerzők: Bardocz Szilárd 17., 53., 75., Gyerő Roland 51., 90., Szabó Géza 81., illetve Tompa Csaba 71.) * 5. forduló: Uzon–Szentkatolna 2–2 (gsz.: Ancu Roland 2., Rab Ion 72., illetve Mihai Străchinaru 68., Páll Botond 84.), Árkos–Bodzaforduló 3–1 (gsz.: Gábor Csongor 21., Máthis Mátyás 56., Vajna Szabolcs 72., illetve Marius Boila 81.), Szitabodza–Csernáton 7–1 (gsz.: Cosmin Budilean 4., Robert Budilean 5., 23., Mădălin Băniță 19., George Chelemen 58., 70., Flaviu Găitan 90., illetve Rákossy Ádám 45.), Zágonbárkány–Kovászna 0–3 (gsz.: Péter Ákos 16., Alin Damian 30., 51.), Bardoc–Maksa 9–0 (gsz.: Bedő István 3., 45., 57., 72., Dobai Henrik 19., 31., 53., Nagy Hunor 37., 77.), Zágon–Nagyajta 8–0 (gsz.: Sánta Tamás 13., 67., Bukur Bence 23., Gajdó Gothárd 28., Zsidó Zsombor 54., 64., Veress Botond 81., Fábián Gellért 89.), Barót szabadnapos volt.

A táblázat:

1. Kovászna                5          0          0          32–0    15

2. Bardoc                     4          0          0          21–1    12

3. Zágon                      4          0          1          21–6    12

4. Árkos                      4          0          1          21–8    12

5. Barót                       3          1          0          28–8    10

6. Zágonbárkány         2          1          2          16–13    7

7. Szitabodza              2          0          2          16–9      6

8. Perkő                       1          2          1            5–6      5

9. Szentkatolna            1          2          2            9–15    5

10. Nagyajta                1          1          2            4–17    4

11. Csernáton              1          0          3            5–13    3

12. Papolc                   1          0          3            6–22    3

13. Maksa                    1          0          4            7–24    3

14. Uzon                      0          1          4            4–30    1

15. Bodzaforduló        0          0          5            5–28    0

A hatodik forduló programja: * szeptember 27., szombat: Barót–Zágon (17 óra), Maksa–Zágonbárkány (17 óra) * szeptember 28., vasárnap: Bodzaforduló–Perkő (13 óra), Csernáton–Bardoc (17 óra), Nagyajta–Szitabodza (17 óra), Papolc–Uzon (17 óra), Kovászna–Árkos (17 óra), Szentkatolna sza­badnapos. (miska)

