Öt forduló után már csak három csapat veretlen a megyei labdarúgó-bajnokságban. A listavezető Kovászna sorozatban az ötödik mérkőzését is kapott gól nélkül nyerte meg, a fürdőváros együttese a hétvégén az újonc Zágonbárkány vendégeként győzött.

A táblázatban második Bardoc hazai környezetben diadalmaskodott Maksa felett, míg Barót a múlt héten bepótolta a második fordulóból elhalasztott meccsét: az erdővidéki játékosok magabiztos sikert ünnepelhettek Árkos ellen. A címvédő Zágon saját közönsége előtt igazolta a papírformát, ugyanis nyolc gólt lőtt a nagyajtai alakulatnak. A rangsorban utolsó előtti Uzon az idényben először szerzett pontot, miután hazai pályán döntetlent játszott a szentkatolnai gárdával. Csernáton harmadszor szenvedett vereséget, a felső-háromszéki labdarúgók ezúttal Szitabodza otthonában maradtak alul. A Perkő–Papolc találkozót szerdán 17 órától rendezik.

Eredmények: * 2. forduló: Barót–Árkos 6–1 (gólszerzők: Bardocz Szilárd 17., 53., 75., Gyerő Roland 51., 90., Szabó Géza 81., illetve Tompa Csaba 71.) * 5. forduló: Uzon–Szentkatolna 2–2 (gsz.: Ancu Roland 2., Rab Ion 72., illetve Mihai Străchinaru 68., Páll Botond 84.), Árkos–Bodzaforduló 3–1 (gsz.: Gábor Csongor 21., Máthis Mátyás 56., Vajna Szabolcs 72., illetve Marius Boila 81.), Szitabodza–Csernáton 7–1 (gsz.: Cosmin Budilean 4., Robert Budilean 5., 23., Mădălin Băniță 19., George Chelemen 58., 70., Flaviu Găitan 90., illetve Rákossy Ádám 45.), Zágonbárkány–Kovászna 0–3 (gsz.: Péter Ákos 16., Alin Damian 30., 51.), Bardoc–Maksa 9–0 (gsz.: Bedő István 3., 45., 57., 72., Dobai Henrik 19., 31., 53., Nagy Hunor 37., 77.), Zágon–Nagyajta 8–0 (gsz.: Sánta Tamás 13., 67., Bukur Bence 23., Gajdó Gothárd 28., Zsidó Zsombor 54., 64., Veress Botond 81., Fábián Gellért 89.), Barót szabadnapos volt.

A táblázat:

1. Kovászna 5 0 0 32–0 15

2. Bardoc 4 0 0 21–1 12

3. Zágon 4 0 1 21–6 12

4. Árkos 4 0 1 21–8 12

5. Barót 3 1 0 28–8 10

6. Zágonbárkány 2 1 2 16–13 7

7. Szitabodza 2 0 2 16–9 6

8. Perkő 1 2 1 5–6 5

9. Szentkatolna 1 2 2 9–15 5

10. Nagyajta 1 1 2 4–17 4

11. Csernáton 1 0 3 5–13 3

12. Papolc 1 0 3 6–22 3

13. Maksa 1 0 4 7–24 3

14. Uzon 0 1 4 4–30 1

15. Bodzaforduló 0 0 5 5–28 0

A hatodik forduló programja: * szeptember 27., szombat: Barót–Zágon (17 óra), Maksa–Zágonbárkány (17 óra) * szeptember 28., vasárnap: Bodzaforduló–Perkő (13 óra), Csernáton–Bardoc (17 óra), Nagyajta–Szitabodza (17 óra), Papolc–Uzon (17 óra), Kovászna–Árkos (17 óra), Szentkatolna sza­badnapos. (miska)