Látványos, gólhelyzetekben gazdag mérkőzést játszott egymással tegnap az FK Csíkszereda és az FC Metaloglobus Bukarest a SuperLiga tizedik fordulójában. A székelyföldi csapat kétszer is vezetést szerzett, viszont a vendég fővárosi együttes mindkétszer egyenlített, így az alakulatok osztoztak a pontokon, és továbbra is az utolsó két helyet foglalják el a táblázatban.

Az első félidőben a vendégek komoly mezőnyfölényben játszottak, azonban először csak negyedóra elteltével veszélyeztettek, ekkor Desley Ubbink lövését védte Eduard Pap. A játék képével ellentétben a házigazdák szereztek vezetést, a 17. percben egy ellentámadás végén Anderson Ceará előkészítéséből Szalay Szabolcs a bal felsőbe tekert (1–0). Nem sokkal később a bukaresti csapat kétszer is helyzetbe került, Răzvan Milea mindkét lehetőségét bravúrral hárította a székelyföldi együttes kapusa.

A másik oldalon a piros-fekete mezesek növelhették volna előnyüket, viszont Ceará kísérletét védte George Gavrilaș. A 33. percben betalált a fővárosi gárda, David Irimia lökete Hegedűs János fején megpattanva vágódott a hálóba (1–1). A hajrában sem lassítottak a Mihai Teja irányította labdarúgók, Dragoș Huiban próbálkozását kiütötte Pap, aki kisvártatva Ely Fernandes lövésénél is mentett. A ráadásban Bakos Ervin távolról a jobb alsóba gurított, azonban a videobíró szerint a passzt jegyző Eppel Márton lesen tartózkodott, így a játékvezető érvénytelenítette a gólt.

A Metaloglobustól a szünetet követően Robert Neacșu és Yassine Zakir is eltalálta a keresztlécet. A Csíkszereda az 53. percben ismét eredményes volt, Ceará szöglete után Pászka Loránd ívelt középre, Veres Szilárd pedig a bal alsóba bólintott (2–1). Ilyés Róbert legénysége nem örülhetett sokáig, a 69. percben Huiban fejesét kiütötte Pap, majd a kipattanót Zakir a kapuba továbbította (2–2). A hátralévő időben a Hargita megyei alakulat közel járt a három pont begyűjtéséhez, ám Jozef Dolný fejese kevéssel fölé szállt, míg Bloj Erwin lehetőségét hárította Cristian Nedelcovici.

Eredmény, SuperLiga, alapszakasz, 10. forduló: FK Csíkszereda–FC Metalo­globus Bukarest 2–2 (gólszerzők: Szalay 17., Veres 53., illetve Irimia 33., Zakir 69.).

A táblázat:

1. Craiova 7 2 1 19–10 23

2. Botoșani 5 4 1 20–10 19

3. Rapid 5 4 1 15–8 19

4. Argeș 6 1 3 17–13 19

5. Dinamo 5 3 1 15–8 18

6. Slobozia 5 2 3 14–10 17

7. Arad 3 6 1 15–14 15

8. Kolozsvár 3 4 3 11–9 13

9. Oțelul 3 4 3 11–10 13

10. Farul 4 1 4 11–12 13

11. Hermannstadt 2 4 4 9–13 10

12. CFR 1 5 3 13–18 8

13. FCSB 1 4 5 12–18 7

14. Petrolul 1 3 6 7–13 6

15. Csíkszereda 0 4 5 10–22 4

16. Metaloglobus 0 3 7 10–21 3

Az FK Csíkszereda szombaton 15 órától az Aradi UTA vendégeként játszik a Neuman Ferenc Stadionban az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 11. fordulójában. (miska)