Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Labdarúgá, SuperLigaNem bírtak egymással az újoncok Csíkszeredában

2025. szeptember 23., kedd, Sport

Látványos, gólhelyzetekben gazdag mérkőzést játszott egymással tegnap az FK Csíkszereda és az FC Metaloglobus Bukarest a SuperLiga tizedik fordulójában. A székelyföldi csapat kétszer is vezetést szerzett, viszont a vendég fővárosi együttes mindkétszer egyenlített, így az alakulatok osztoztak a pontokon, és továbbra is az utolsó két helyet foglalják el a táblázatban.

  • Fotó: Facebook / FK Csíkszereda
    Fotó: Facebook / FK Csíkszereda

Az első félidőben a vendégek komoly mezőnyfölényben játszottak, azonban először csak negyedóra elteltével veszélyeztettek, ekkor Desley Ubbink lövését védte Eduard Pap. A játék képével ellentétben a házigazdák szereztek vezetést, a 17. percben egy ellentámadás végén Anderson Ceará előkészítéséből Szalay Szabolcs a bal felsőbe tekert (1–0). Nem sokkal később a bukaresti csapat kétszer is helyzetbe került, Răzvan Milea mindkét lehetőségét bravúrral hárította a székelyföldi együttes kapusa.

A másik oldalon a piros-fekete mezesek növelhették volna előnyüket, viszont Ceará kísérletét védte George Gavrilaș. A 33. percben betalált a fővárosi gárda, David Irimia lökete Hegedűs János fején megpattanva vágódott a hálóba (1–1). A hajrában sem lassítottak a Mihai Teja irányította labdarúgók, Dragoș Huiban próbálkozását kiütötte Pap, aki kisvártatva Ely Fernandes lövésénél is mentett. A ráadásban Bakos Ervin távolról a jobb alsóba gurított, azonban a videobíró szerint a passzt jegyző Eppel Márton lesen tartózkodott, így a játékvezető érvénytelenítette a gólt.

A Metaloglobustól a szünetet követően Robert Neacșu és Yassine Zakir is eltalálta a keresztlécet. A Csíkszereda az 53. percben ismét eredményes volt, Ceará szöglete után Pászka Loránd ívelt középre, Veres Szilárd pedig a bal alsóba bólintott (2–1). Ilyés Róbert legénysége nem örülhetett sokáig, a 69. percben Huiban fejesét kiütötte Pap, majd a kipattanót Zakir a kapuba továbbította (2–2). A hátralévő időben a Hargita megyei alakulat közel járt a három pont begyűjtéséhez, ám Jozef Dolný fejese kevéssel fölé szállt, míg Bloj Erwin lehetőségét hárította Cristian Nedelcovici.

Eredmény, SuperLiga, alapszakasz, 10. forduló: FK Csíkszereda–FC Metalo­globus Bukarest 2–2 (gólszerzők: Szalay 17., Veres 53., illetve Irimia 33., Zakir 69.).

A táblázat:

1. Craiova                    7          2          1          19–10  23

2. Botoșani                  5          4          1          20–10  19

3. Rapid                       5          4          1          15–8    19

4. Argeș                       6          1          3          17–13  19

5. Dinamo                   5          3          1          15–8    18

6. Slobozia                  5          2          3          14–10  17

7. Arad                        3          6          1          15–14  15

8. Kolozsvár                3          4          3          11–9    13

9. Oțelul                      3          4          3          11–10  13

10. Farul                      4          1          4          11–12  13

11. Hermannstadt       2          4          4            9–13  10

12. CFR                       1          5          3          13–18    8

13. FCSB                     1          4          5          12–18    7

14. Petrolul                  1          3          6            7–13    6

15. Csíkszereda           0          4          5          10–22    4

16. Metaloglobus         0          3          7          10–21    3

Az FK Csíkszereda szombaton 15 órától az Aradi UTA vendégeként játszik a Neuman Ferenc Stadionban az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 11. fordulójában. (miska)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-23 08:00 Cikk megjelenítése: 146 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 515
szavazógép
2025-09-23: Sport - :

Három veretlen csapat maradt (Labdarúgás, 4. Liga)

Öt forduló után már csak három csapat veretlen a megyei labdarúgó-bajnokságban. A listavezető Kovászna sorozatban az ötödik mérkőzését is kapott gól nélkül nyerte meg, a fürdőváros együttese a hétvégén az újonc Zágonbárkány vendégeként győzött.
2025-09-23: Szabadidő - :

Mit főzzünk ma? (Palóc leves)

Hozzávalók: 1,5 kg kicsontolt juhcomb, 2 fej fehérhagyma, 2 paprika, 1 kápia paprika, 50 dkg zöldpaszuly, 4–5 krumpli, 1 evőkanál zsír, 3 l alaplé, 1 csokor friss zöld kapor, só, bors, fűszerpaprika; az alapléhez: a juhcomb csontja, a juh nyaka és farka, 2–3 murok, 1–2 petrezselyem, 1 szelet zeller, 1 fej hagyma, só; az eresztékhez (habaráshoz): 2 dl tejföl, 1 evőkanál liszt.
rel="noreferrer"