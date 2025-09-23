Elkészítése. Hamarabb elkészítjük az alaplevet. Ehhez hideg vízben főni tesszük a combcsontot, a nyakat és a farkat. Ha felforrt, beletesszük a megpucolt, kettéhasított murkot és petrezselymet, a szelet zellert és az egészben hagyott hagymát, sózzuk, majd lassú tűzön addig főzzük, amíg minden megpuhul. Ha az alaplé megfőtt, leszűrjük, és felhasználásig hűtőben tároljuk. A kicsontolt combhúsból előbb pörköltet készítünk. Ehhez a hagymát kockára vágjuk, a zsíron üvegesre dinszteljük, megszórjuk pirospaprikával, beletesszük a kockára vágott juhhúst, majd addig kavargatjuk, míg kifehéredik. Ekkor sózzuk és lehetőleg a saját levében puhára pároljuk. Ezalatt megpucoljuk a zöldségeket, a paprikaféléket apró, a pityókát nagy kockára vágjuk, a zöldpaszulyt 2–3 centis darabokra tördeljük. A már kész pörköltalaphoz előbb hozzáadjuk a paprikát, majd a zöldpaszulyt, rövid ideig együtt pároljuk a hússal, majd feltöltjük forró alaplével, és tovább forraljuk. Ha már a zöldpaszuly is puha, beletesszük a krumplit, majd addig főzzük, amíg az is megpuhul. Ezután a lisztet elkeverjük a tejföllel és kevés forró levessel, majd sűrítjük vele a levest. A végén beletesszük a finomra vágott zöld kaprot és még kevés pirospaprikát. Az ínyenc levest friss kenyérrel tálaljuk, az asztalra tejfölt teszünk, hogy aki még óhajtja, tehessen a tányérjába.

Elkészítési idő: 2 óra (plusz az alaplé főzési ideje)

Mennyiség: 8 személy

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.