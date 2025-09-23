Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
A nap fotója

2025. szeptember 23., kedd, Szabadidő
  • Driftbemutató a sepsiszentgyörgyi Sportnapokon. Fotó: Albert Levente
    Driftbemutató a sepsiszentgyörgyi Sportnapokon. Fotó: Albert Levente
2025-09-23: Szabadidő - :

Mit főzzünk ma? (Palóc leves)

Hozzávalók: 1,5 kg kicsontolt juhcomb, 2 fej fehérhagyma, 2 paprika, 1 kápia paprika, 50 dkg zöldpaszuly, 4–5 krumpli, 1 evőkanál zsír, 3 l alaplé, 1 csokor friss zöld kapor, só, bors, fűszerpaprika; az alapléhez: a juhcomb csontja, a juh nyaka és farka, 2–3 murok, 1–2 petrezselyem, 1 szelet zeller, 1 fej hagyma, só; az eresztékhez (habaráshoz): 2 dl tejföl, 1 evőkanál liszt.
2025-09-23: Gazdakör - Incze Péter:

Mire pályázhatunk decembertől? (Vidékfejlesztés)

Adrian Chesnoiunak, a Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökség (AFIR) vezérigazgatójának nyilatkozata szerint december elején elindítják a DR 14-es, A kis, illetve családi gazdaságok támogatása, valamint a DR 12-es, Beruházások a fiatalok gazdaságának megerősítésében és a nemrég indult gazdálkodók támogatása intézkedések pályázhatóságát. A nemzeti vidékfejlesztési stratégia alapján ismertetjük a főbb feltételeket, a gazdaság nagyságának a kiszámításához szükséges adatokat.
