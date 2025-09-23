Adrian Chesnoiunak, a Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökség (AFIR) vezérigazgatójának nyilatkozata szerint december elején elindítják a DR 14-es, A kis, illetve családi gazdaságok támogatása, valamint a DR 12-es, Beruházások a fiatalok gazdaságának megerősítésében és a nemrég indult gazdálkodók támogatása intézkedések pályázhatóságát. A nemzeti vidékfejlesztési stratégia alapján ismertetjük a főbb feltételeket, a gazdaság nagyságának a kiszámításához szükséges adatokat.

Habár még odébb lesznek a kiírások, az őszi betakarítás teendői közepette is ajánlatos időben tájékozódni. Az is megfontolandó hogy valaki egyedül vágjon-e bele a pályázat elkészítésébe. Egyedül biztos nem fog menni, ezért egy szakember vagy pályázatok készítésére szakosodott cég megkeresése szükséges, ez sem megy egyik napról a másikra. Szerencsére a megyében több cég is foglalkozik pályázatok megírásával és összeállításával.

Mivel még nincsenek pályázati eligazító füzetek, a két intézkedést a 2023–2027 közötti nemzeti vidékfejlesztési stratégiában leírtak alapján mutatjuk be.

Kisgazdaságok támogatása

A nemzeti vidékfejlesztési stratégiában 108 millió eurót irányoztak elő a DR 14-es intézkedés nyertes pályázatainak kifizetésére. Ez helyettesíti az előző évekből ismert 6.3-as intézkedést. Köztudottan az előző években a kisgazdaságok 15 000 eurós támogatásra pályázhattak. A támogatás értékét most megemelték 50 000 euróra, viszont a támogatás intenzitása, mértéke legtöbb 85 százalékos lehet, vagyis 15 százalékos önrész szükséges a pályázó kisgazdaság részéről. Megmaradt az alapfeltétel, hogy a támogatott kisgazdaság nagysága 4000 és 12 000 euró SO közötti lehet. Viszont, ha a gazdálkodó őshonos állatfajokat tart, elégséges a 2000 euró SO. További feltétel, hogy a pályázó gazdaságnak a pályázat letevése előtt szerepelnie kell a kifizetési ügynökség (APIA), illetve az állatorvosi hatóság nyilvántartásában.

Magánszemélyként nem lehet pályázni, a pályázónak legkevesebb engedélyezett fizikai személyként (PFA), egyéni vállalkozásként (II) vagy családi vállalkozásként (IF) kell bejegyeztetnie magát a cégbíróságon.

A pályázati pénzből megvalósítható termékraktározó, istálló építése vagy felújítása, trágyatároló építése, beruházás a termék eladásra történő előkészítésében, tárolásában vagy feldolgozásában, feldolgozó létesítése, mezőgazdasági gépek, öntözőberendezés, alternatív energiát, biomasszát használó berendezések vásárlása. A támogatásból nem lehet mezőgazdasági területet, épületet vásárolni, lakóházat építeni vagy feljavítani, illetve irodahelységet vagy szálláshelyeket építeni; járművet is csak mezőgazdasági termékek szállítására alkalmasat lehet beszerezni (személyszállító járművet nem). Hasonlóképpen a támogatásból nem fizethetők a mezei kultúrák karbantartásának költségei.

További feltétel, hogy sikeres pályázat esetén a termények, termékek 20 százalékát hivatalos úton kell értékesíteni. A pályázónak egy egyszerű, hároméves üzleti tervet kell készítenie, amely tartalmazza a megvalósítandó vállalásokat (pl. gépvásárlás, istállóépítés stb). Ugyanakkor bizonyítani kell, hogy a kisgazda rendelkezik a szükséges 15 százalékos önrésszel.

A 108 millió euróból nincs elkülönítve külön összeg a hegyvidéken gazdálkodók támogatására, de a nemzeti vidékfejlesztési stratégia szerint az elbírálásnál pluszpont odaítélésével előnyben részesülnek a hegyvidéki kisgazdaságok, az őshonos állatfajokat tartók és az öt évnél régebbi gazdaságok, valamint azok, amelyek szakmai szervezetek, termelői csoportok, illetve szövetkezetek tagjai.

(folytatjuk)