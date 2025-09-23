Biztosítási költségek megtérítése

A múlt keddi Gazdakörben jeleztük, hogy a Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökség (AFIR) a tavaly őszi és az idei tavaszi kultúrák, valamint az állatok biztosítására a gazdák által elköltött pénz hetven százalékát megtéríti. A megyei hivataltól kapott információk szerint a pályázatot valószínűleg szeptember 25. és október 12. között lehet feltölteni az ügynökség számítógépes rendszerébe. Az idei kiírás több újdonságot is tartalmaz.

Az intézkedést már hetedik éve hirdetik meg. Egyelőre nem tudni, az agrárminisztérium mekkora összeget különít el a biztosítási támogatás kifizetésére. A tavaly 30,4 millió eurós keretösszeggel indult el a program, de mivel túligénylés volt, az összeget felpótolták, egyetlen kifizethetőnek minősített pályázat sem maradt támogatás nélkül.

Az intézkedés lényege, hogy a biztosítási díjak hetven százalékát pályázat útján az ügynökség megtéríti a pályázónak, ha az valamely biztosítótársaságnál a teljes gazdaságra vagy valamely kultúra összes területére, illetve az állatokra szárazság, forróság, árvíz, jégverés, kora vagy késő tavaszi fagy, vihar, nagy erősségű záporok, hosszan tartó túlzott csapadék, valamint a pályázati eligazító füzet mellékletében felsorolt növény- és állatbetegségek okozta károk esetére biztosítást köt.

Az intézkedésre pályázhatnak magánszemélyek és jogi személyiséggel bíró mezőgazdasági vállalkozások is. Feltétel, hogy a pályázó 18 éven felüli, aktív mezőgazdász legyen, rendelkezzen biztosítási szerződéssel a biztosított kultúra egész területére, illetve a teljes állat­állományra. Az igénylőnek a 2024-es őszi és a 2025-ös tavaszi kultúrákra, az ültetvényekre a fentebb említett károk legalább egyikére kell szerződést kötnie. A növénytermesztésben a biztosítás érvényes kell legyen egészen a betakarításig, vagyis egy gazdasági évre. Azon növénykultúráknál, amelyeket többször betakarítanak egy év alatt (pl. többszöri kaszálás), a biztosítási szerződés minden egyes betakarításra érvényes kell legyen.

Az elkészített pályázatokat az országos ügynökség számítógépes rendszerébe kell feltölteni. A pályázati tájékoztató, az üzleti terv kitöltendő modellje és a csatolandó igazolások, dokumentumok listája napokon belül megtalálható lesz az országos vidékfejlesztési ügynökség honlapján (www.afir.ro), a Finantare pontnál, a Masuri de sprijin név alatt.

A megyei vidékfejlesztési szakemberek fel szeretnék hívni az érdekeltek figyelmét, hogy abban az esetben, ha egyetlen biztosítási szerződésen több növénykultúrára is biztosítást kötöttek, nem kell kultúránként külön pályázatot letenni, egyetlen pályázatban lehet igényelni a támogatást. Vigyázni kell arra, hogy a biztosítási szerződésben szereplő terület pontosan találjon az APIA-hoz bejelentett területnagysággal, ha kevesebb terület szerepel, mint az APIA-s kérésben, elfogadják a biztosítási szerződés kiegészítését is.

Az intézkedés elég népszerű volt tavaly is a megyében, több mint 80 fizikai személy és mezőgazdasági cég tett le pályázatot és mindenikük megkapta a biztosításokra fizetett összeg 70 százalékát.