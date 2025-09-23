Traktorvezetés a közutakon

Múlt szerdán a képviselőház elfogadta azt a törvényt, amely lehetővé teszi a traktorok közúton való vezetését B kategóriás jogosítvánnyal is.

Miután a kormány kiadta a közutakon való közlekedésről szóló 2002/195-ös kormányrendeletet módosító és kiegészítő 2024/1-es rendeletet, traktorokat jelenleg B kategóriás jogosítvánnyal is lehet vezetni a közutakon, de ahhoz, hogy ez törvényerőre emelkedjen, a parlament mindkét házának jóvá kellett hagynia a jogszabályt. A törvényt a szenátus már tavaly februárban elfogadta, viszont a képviselőház csak a napokban szavazta meg. Ezt most Románia elnökének terjesztik elő aláírásra, ezt követően kerül sor a Hivatalos Közlönyben való kihirdetésre.

A 2024/1-es sürgősségi kormányrendelet szövege szerint a B kategóriára kiadott jogosítványok a Tr1 kategóriába tartozó járművekre, valamint a Tr1 kategóriába tartozó járműből és egy vagy két pótkocsiból álló járműszerelvényekre is érvényesek. A jogszabály szövege azt is kimondja, hogy a B kategória egyenértékűsége a Tr kategória és a Tr1 kategória esetében az illetékes hatóság előtti vizsga nélkül valósul meg.

Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy a 2024/1-es sürgősségi rendelet szerint a Tr1 kategória olyan mezőgazdasági vagy erdészeti traktorokra érvényes, amelyek maximális tervezési sebessége 40 km/h vagy annál kisebb. Ezért minden más típusú traktorhoz, amelynek maximális tervezési sebessége meghaladja a 40 km/órát, Tr kategóriájú vezetői engedély szükséges.