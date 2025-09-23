Tanévkezdés a Kanta Szakképzőben

A kantai Szentháromság-templomban tartott ünnepi szentmisével vette kezdetét tegnap a Kanta Szakképző Központ 2025–2026-os tanévnyitó ünnepsége, a szertartást Böjte Csaba ferences testvér celebrálta. Ezt követően a minorita rendházban több székelyföldi kórház vezetősége írt alá együttműködési szerződést magyarországi partnerekkel, valamint a szakképzővel, kibővítve ezzel az oktatás szakmai hátterét.

A szentmise tíz órakor kezdődött, celebránsa Böjte Csaba testvér volt. A ferences atya prédikációjában érintette a mai nehéz gazdasági és politikai helyzetet, és arra hívta fel a figyelmet: nem új törvényekre van szükség ahhoz, hogy a világ rendje helyrebillenjen, hanem arra, hogy az emberek visszaforduljanak az Isten által megfogalmazott tízparancsolathoz. „Volt a fasizmus, sokan bele is haltak. Aztán jött a szocializmus, most meg a liberalizmus. Ki is ürítette Erdélyt, fiataljaink elmentek. Miért ne mennénk vissza egy négyezer éves reformra, a két kőtáblához? Boldog akarsz lenni? Térj vissza a tízparancsolathoz” – fogalmazott az atya, kritikával illetve a mai „reformokat”.

A szentmisét követően a tanévnyitó világi része a templommal szomszédos rendház dísztermében folytatódott. Ott elsőként Fejér László Ödön szenátor szólt a jelenlévőkhöz, aki a szakképzőt istápoló Kelemen Didák Alapítvány kuratóriumának nevében mondott beszédet. Kifejtette: külön öröm számára, hogy ez a különleges nap arra is alkalmat ad, hogy a székelyföldi kórházak és a Kanta Szakképző Központ közötti megállapodást egy szándéknyilatkozattal is megerősítsék, amely az itteni, magas színvonalú egészségügyi képzést biztosítja. „Ez már nem az első tanév itt, de mind a Kelemen Didák Alapítvány, mind a békéscsabai centrum számára ez az első lépés a közös munkában. Szeretném, ha e tudással tovább vinnék a Kézdivásárhelyi Kanta Szakképző Központ hírnevét és a székely szakemberek megbecsülését, akár itthon, akár külföldön. Legyetek a város igazi hírvivői, ahogyan elődeink is a sokoldalú céhes szakmai szervezetek révén tették” – mondotta a kuratórium elnöke.

Szakács István, a központ vezetője is üdvözölte a jelenlévőket, majd Gáj Nándor, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke, és dr. Pálmai Gergely, Magyarország Kulturális és Innovációs Minisztériumának szakképzésért felelős helyettes államtitkára is felszólalt. Utóbbi kifejtette: többen megköszönték, hogy felkarolták a székelyföldi szakképzés ügyét, de ő ezt feladatuknak tartja. „A szakképzés talán soha nem volt annyira központi kérdés, mint manapság. A gyorsan változó gazdasági környezet, a technológiai fejlődés, valamint a munkaerőpiac folyamatos átalakulása megköveteli, hogy minél rugalmasabban és hatékonyabban tudjuk képviselni a szakmai oktatás ügyét. Ez a kihívás egyben lehetőség is arra, hogy olyan szakembereket képezzünk, akik nemcsak jól felkészültek, de kreatívak, alkalmazkodók és képesek lesznek a jövő munkahelyeinek igényeit kiszolgálni” – hangsúlyozta a helyettes államtitkár.

Együttműködés alakul a székelyföldi kórházak és az anyaországi partnerintézmények között, szerződést írtak alá

Felszólalt még dr. Becsei László, a Békés Vármegyei Központi Kórház főigazgató főorvosa, illetve Kocsis-Nagy Zsolt, a Szegedi Tudományegyetem Stratégiai Menedzsment igazgatóságának a vezetője és Mucsi Balázs Sándor, a Békéscsabai Szakképzési Centrum főigazgatója is, ez utóbbi nagy vonalakban ismertette a székelyföldi kórházak vezetőivel kötendő együttműködési szándéknyilatkozatot.

A köszöntőbeszédek sorozatát követően aláírták az együttműködési szerződést. Ezt kézjegyével látta el: Mucsi Balázs Sándor, Uhljár Erik Róbert (a békéscsabai centrum kancellárja), dr. Becsei László, Kocsis-Nagy Zsolt, András-Nagy Róbert (a sepsiszentgyörgyi dr. Fogolyán Kristóf Kórház menedzsere), dr. Konrád Judit (a csíkszeredai megyei sürgősségi kórház menedzsere), Canea-Kocsis András (a kézdivásárhelyi kórház menedzsere), Komoróczy Zsolt (a székelyudvarhelyi kórház menedzsere) és Váncza Gabriella (a baróti kórház ve­zetője).

Az együttműködés egy komplex problémára adna orvoslást, ugyanis a székelyföldi egészségügyi ágazat egyik legsúlyosabb problémája a szakemberek elvándorlása és a speciális szaktudással rendelkező munkaerő hiánya. Ennek kezelésére kiemelt fontosságúak azok a helyi képzések, amelyek nemcsak szakmai utánpótlást biztosítanak, hanem ösztönzik is a fiatalokat és a pályaválasztás előtt állókat a térségben való maradásra. A tervezett együttműködés középpontjában a magyar nyelvű ápolói és betegellátási képzési programok, valamint különféle kisegítő egészségügyi tanfolyamok állnak.

A tanévnyitót követően az ünnepség a szakképző udvarán folytatódott a Magyar Szent Korona szobrának leleplezésével.