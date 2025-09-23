Szent Korona-szobrot avattak Kézdivásárhelyen

A műalkotás megálmodója a Pátyon élő Csák Attila szobrászművész, kivitelezője pedig a hódmezővásárhelyi Kerecsen László hagyományőrző koronaőr, nyugalmazott rendőrkapitány, a Magyar Királyi Koronaőrség Egyesület törzskapitánya, aki a Történelmi Vitézi Rend (TVR) Dálnoki Veress Lajos Székely Törzs­széke kézdiszéki állományának ajándékozta azt. Az avatóünnepségen a TVR Veress Lajos Székely Törzsszékének kézdiszéki állománya és a rend számos székelyföldi törzs­székének vitézei voltak jelen. Magyarország Csíkszeredai főkonzulátusát Fodor Tamás vezető konzul kép­viselte.

Az ünnepséget a Hazám, hazám édes hazám című dal nyitotta meg Albu Erika előadásában, majd a rend nevében Ambrus Ágnes ny. egyetemi oktató, a kézdiszéki állomány tiszteletbeli kapitánya szólt az egybegyűltekhez, és méltatta a Szent Koronát, a magyarok legfontosabb ereklyéjét és jelképét, hagyományaink szimbólumát, nemzeti identitásunk alapkövét. Azt is elmondta, a történelmi Erdély és a Partium területén kilenc koronaszobor van, Székelyföldön Székelyudvarhelyen a Szent Miklós-plébánia udvarán, a csíksomlyói Fodor-háznál, az olaszteleki református templom, valamint a sepsiszentgyörgyi új református templom mellett áll a Szent Korona mása. Ambrus Ágnes arról is beszélt, hogy a Szent Koronát többször elrabolták, és sok uralkodó birtokolta. Tizenegyszer vitték külföldre, de mindig Nyugatra, mivel Magyarország a nyugati keresztény kultúrkör része. Nem került tatárokhoz, törökökhöz, szovjetekhez. A Magyar Királyi Koronaőrség éppen 80 évvel ezelőtt, 1945-ben menekítette ki a kommunisták elől a nyugat-ausztriai Mattsee városába a koronát, és ott elrejtették. Innen adták át megőrzésre az amerikai erőknek, így került az USA-ba, amely a magyar nemzetet képviselő parlamentnek szolgáltatta azt vissza 1978-ban, és nem a kommunista vezetőknek – hangsúlyozta a tiszteletbeli székkapitány. „Kívánom, hogy legyen Kézdivásárhelyen ez a hely, és maga a szobor az összetartozás, a magyar és székely identitásőrzés jelképe. Augusztus 20-án, a magyar nemzet legnagyobb ünnepén itt koszorúzva mutassunk erőt, kitartást a megmaradásban. Isten minket úgy segéljen!” – zárta beszédét.

Őt követően Bartha Imre, a TVR Dálnoki Veress Lajos Székely Törzsszékének törzskapitánya Wass Albert Üzenet haza című versét szavalta el, majd Lázár Elemér, a rend tiszteletbeli helyettes főkapitánya szólt az ünneplőkhöz, végül Albu Erika elénekelte a régi székely himnuszt. A Lázár Elemér és Bartha Imre által leleplezett emlékjelt Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, csíksomlyói plébános szentelte meg. A koszorúzás után a magyar és a székely himnusz hangzott el István Ildikó szólóéneklésével.