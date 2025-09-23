Toró Tamás fájlalja, hogy róla szólnak a hírek a Brassói Magyar Napok kapcsán, és nem arról, hogy a Bagossy Brothers koncertjén nyolcezren vettek részt. Fotó: Facebook / Brassói Magyar Napok

A vasárnap virradóra történt incidensről egy videofelvétel is megjelent az online térben. A politikust azután bilincselték meg és vezették el, hogy megtagadta személyazonosságának igazolását és agresszíven lépett fel a rendőrökkel

szemben.

A Brassó megyei rendőrség tájékoztatása szerint egyik egységük egy bejelentés nyomán szállt ki a helyszínre. Itt azonosítottak egy férfit, aki nem volt hajlandó igazolni magát, és agresszív magatartást tanúsított, ezért lefogták és megbilincselték. Kihívtak a helyszínre egy mentős egységet is, az érintett azonban megtagadta a kórházba szállítást. A férfit megbírságolták garázdaság, az igazolás megtagadása és botrány okozása miatt.

Az online térben közzétett felvételen a politikus a földön fekszik, két rendőr pedig próbálja megbilincselni. Ezt követően elhagyják a helyszínt, és látszik, hogy Toró Tamásnak véres az arca. A felvételen az egyik rendőr azt mondja neki, hogy mindez elkerülhető lett volna, ha együttműködik és bemutatja a személyi okmányát.

Toró Tamás korábban várositanács-tag volt, jelenleg pedig a városi közgyűlés állandó meghívottja a brassói magyar közösség képviselőjeként.

A Maszol hírportál megkeresésére Toró Tamás közölte, az Áprily Lajos Gimnázium udvarán a péntekről szombatra virradó éjjel (és nem vasárnapra virradóan, ahogy a rendőrségi közleményben megjelent) egy rendezvény után még pár tucatnyian ott maradtak, „valószínűleg túl sokáig volt túl hangos a zene”, csendzavarásért tehetett valaki feljelentést. A helyszínre érkező rendőröktől Toró számonkérte, ki küldte őket, de választ nem kapott. A rendőrök igazoltatására vonatkozó kérését azonban kétszer is megtagadta, „ekkor a rendőrnek elborult az agya, és azt mondta: ha harmadjára nem mutatja meg, akkor bevisszük bilincsben. Végül ki is rúgták a lábamat, ahogy kell” – nyilatkozta a Maszolnak, hozzátéve, a sérülése, bár a videón vér látszik, valójában csak horzsolás volt.

Miután a rendőrségre kísérték, rövid időn belül el is engedték, utólag értesült arról, hogy megbírságolták. Toró a hírportálnak azt nyilatkozta, elismeri, hogy megtagadta az igazoltatást, „de a fellépés aránytalan, nem versz valakit bilincsbe ennyiért, de megtették”. „Két hibám volt: a hangoskodás és a személyim bemutatásának megtagadása – azt vállalom, ki fogom fizetni a bírságot. De az összes többi, az kreált, az sajnos rendőri túlkapás” – hangsúlyozta. Hozzátette: „egyértelmű, hogy megrendelésre történt”, ami történt, mert „valakinek nem tetszik, hogy mi még próbálunk valamit csinálni”. Hogy ki lenne az a megrendelő, azt nem árulta el, de megjegyezte, a brassói sajtó tisztában van vele.