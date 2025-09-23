Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
SepsiszentgyörgyMég várni kell a sétálóutcára

2025. szeptember 23., kedd, Közélet

Lassan négyéves huzavona, viták, szerződésbontás után sem készült el a városközpont házsorai által közrezárt területre tervezett sétálóutca Sepsiszentgyörgyön, de most úgy tűnik, hamarosan mégis sikerül pontot tenni a kalandos beruházás végére. Az önkormányzat tájékoztatása szerint valahogy dűlőre jutottak a kivitelezővel a hibák kijavítása terén, illetve a jogi akadályokat is elhárították, így pár bürokratikus lépés után a városháza saját vállalata, a Sepsi Útépítő zárhatja le a munkálatokat.

  • Egy ideig még építőtelep marad a majdani városmagi sétálóutca. A szerző felvétele
    Egy ideig még építőtelep marad a majdani városmagi sétálóutca. A szerző felvétele

Lapunk megkeresésére Tóth-Birtan Csaba alpolgármester elmondta: noha korábban már szerződést bontottak a kivitelezővel, ám annyi hibát vétett, hogy azt sem lehetett átvenni, amit elvégzett. Ezeket jótállási alapon kijavította. Egy további probléma az volt, hogy egyes munkálatokat nem a tervek szerint végeztek el, így ezek átvétele sem történhetett meg. Erre is megoldást kellett találni, végül sikerült, így lassan lezárulhat ez folyamat is. 

Ha ezekkel megvannak, végre átvehetik a terepet, és átadhatják a Sepsi Útépítőnek, hogy le lehessen zárni a beruházást. Az elöljáró azt is elmondta, pontosan még nem tudják, erre mikor kerülhet sor, mivel az önkormányzat vállalatának is elég sok a teendője, több helyen dolgozik a városban, illetve további munkálatokat is át kell vennie. Az önkormányzat azért bízza a munkát a saját vállalkozására, mert így nem kell újabb közbeszerzést meghirdetni, ami további késést jelentene.

Amint arról több rendben beszámoltunk, a sétálóutca kialakítására kiírt versenytárgyalást elnyerő vállalattal alaposan meg­gyűlt az önkormányzat baja, hiányos és nem megfelelő minőségű munkát végzett, illetve a határidőket sem sikerült tartania. Végül múlt év őszén szerződésbontás mellett döntöttek, azzal a feltétellel, hogy a hibákat kijavítja a kivitelező. Év elején még úgy volt, hogy a javítások megtörténnek, már tavasszal felszabadul a terület, és a Sepsi Útépítő átveheti az építkezést. A kivitelező a közművesítést és más vezetékek elhelyezését oldotta meg, és részben kialakította a városháza épületének hátsó szárnyán átvezető gangot. A Sepsi Útépítőnek a majdani sétálóutca burkolását kell megoldania, és nekik kell befejezniük a gangot is.

Mint ismert, a belső városmagként emlegetett területen az önkormányzat évekkel ezelőtt sétáló­övezet létrehozását kezdeményezte, mely a Tamási Áron Színház épületétől a Bene-házban működő vadászati múzeumig terjedne. A beruházást a város saját forrásból fedezi, eredetileg az általános mobilitási terv része volt, de a végleges változatba már nem került be.

Megosztás:   Szerző: Nagy D. István Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-23 08:00 Cikk megjelenítése: 459 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
