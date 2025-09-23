Balesetek Háromszéken

Az elmúlt napokban öt közúti baleset történt Háromszéken, ezekben többen megsérültek. Két sofőrnél a szonda alkoholfogyasztást mutatott, de ittas volt az a tanulóvezető is, aki sofőriskolás autóval okozott balesetet Oltszemen. A rendőrség minden esetben gondatlanságból elkövetett testi sértés, illetve ittas vezetés miatt nyomoz – közölte tegnap a Kovászna megyei rendőrség.

Pénteken estefelé a 11-es országúton, Maksa közelében ütközött két autó. A ráfutásos balesetben megsérült két utas, akiket kórházba szállítottak. A sofőrök nem fogyasztottak szeszes italt. Vasárnap reggel Ozsdolán egy 24 éves sofőr nekihajtott egy hídpillérnek. Az autóban egy utas megsérült, kórházba szállították. A vezető nem fogyasztott alkoholt. Vasárnap este a 11-es országúton, Kökösben négy autó ütközött össze. A balesetet a követési távolság be nem tartása okozta. Egy 40 éves férfi megsérült, kórházba került. Az egyik vezetőnél 0,76 mg/l alkoholszintet állapítottak meg a helyszínen, a többiek nem fogyasztottak szeszes italt. Vasárnap este Zágonbárkányban egy autó előbb villanyoszlopnak ütközött, majd egy ház kerítésének csapódott. A sofőr megsérült, kórházba szállították. A kifújt levegőben 0,50 mg/l alkoholszintet mutatott ki a műszer. Tegnap reggel Oltszemen, a 12-es országúton egy sofőriskolás autó ütközött villanyoszlopnak, miután a tanuló elvesztette az irányítást fölötte, az oktató pedig nem reagált időben. Egy, a hátsó ülésen utazó lány megsérült, kórházba szállították. Az alkoholteszt során kiderült, hogy a tanulóvezető ittasan ült a volánnál, leheletében 0,48 mg/l alkoholszintet mért a szonda.

A rendőrség figyelmeztet, a közlekedési szabályok betartása, az elővigyázatos vezetés és a figyelem együttesen a legjobb védelem a balesetek ellen. A hétvégi esetek ismételten bizonyították a szeszes ital és a vezetés összeférhetetlenségét – nyomatékosított a közlemény. (sz.)