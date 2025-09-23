Ittas vezetőket azonosítottak

Két ittas vezető lebuktatásáról számolt be a Kovászna megyei rendőrség tegnap. Vasárnap 17 óra körül egy Sepsiszentgyörgyön ellenőrzött 54 éves férfi esetében az alkoholszonda 1,75 mg/l értéket mutatott.
A vezetőt kórházba szállították mintavételre, a vérben kimutatandó szesztartalom megállapítására. Az ügyben büntetőeljárás indult alkohol hatása alatt történt vezetés miatt. Szombatról vasárnapra virradó éjszaka, fél négykor a rendőrök szintén Sepsiszentgyörgyön azonosítottak egy 35 éves gépkocsivezetőt, akinek leheletében 0,99 mg/l alkoholszintet mutatott a digitális műszer. Ellene is büntetőeljárás indult ittas vezetésért, tőle is vettek vérmintát. (sz.)