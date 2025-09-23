Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Felélesztett emlékezet

2025. szeptember 23., kedd, Közélet

A budapesti Műcsarnok után a sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központ (EMŰK) ad otthont az Experimentum – Nagy Pál és tanítványai című csoportos kiállításnak, melynek megnyitójára péntek délután került sor.

  • Fotó: Albert Levente
    Fotó: Albert Levente

Bordás Beáta, az EMŰK vezetőjének köszöntője után Garami Gréta, a kiállítás kurátora megnyitóbeszédében kiemelte, az először a Műcsarnokban megrendezett tárlat azért is fontos, mert a magyarországi nagyközönség számára a festő, grafikus, művészeti író Nagy Pál művészete alig ismert, alkotásai korábban csak kisebb kitekintésű kiállításokon voltak láthatók. A budapesti kiállítás azonban munkásságának több aspektusát is érzékeltetni tudta, sőt, lévén, hogy a tervezett emlékkiállítás nem csak Nagy Pál, hanem tanítványai munkásságának bemutatását is célul tűzte ki, ennek révén lehetőség adatott arra is, hogy bemutassák az 1980-as és 90-es évek radikális erdélyi művészeti fordulatát. De a tárlattal igyekeztek Nagy Pál művészetpedagógiai módszereire is ráirányítani a figyelmet. Nagy Pál középiskolai oktatói munkássága ugyanis nem pusztán a technikai tudás átadását célozta, hanem egy sajátos művészetszemlélet, a kísérletező szellemű művészeti attitűd továbbítását és az autonóm alkotói hang kialakításának lehetőségét és hitét is megteremtette, mindezt egy olyan közegben, amelyre a Ceaușescu-rendszer kötelezővé tett hivatalos művészeti és politikai ideológiája és az emberi elnyomatás súlya nehezedett; ilyen körülmények között talán azt sem túlzás állítani, hogy Nagy Pál tevékenysége történelmi jelentőségű a romániai magyarság életében –  hívta fel a figyelmet Garami Gréta.

Ujvárossy László, az emlékkiállítás megálmodója és kurátora, maga is Nagy Pál-tanítvány lévén, mindenekelőtt középiskolai tanárának sajátos pedagógiai módszereit elevenítette fel, kiemelve: Nagy Pál elsősorban látni tanította diákjait. De figyelemmel kísérte tanítványai további sorsát is, a középiskolából kinőtt növendékei bármikor számíthattak hajdani szellemi mentorukra, tette hozzá Ujvárossy László.

A tárlat címére utalva elmondta, azért választották az Experimentum fogalmat, mert Nagy Pál egész életműve a kísérletezésre épült, és ezt az alkotói szellemiséget ültette el tanítványaiban is – bizonyság rá a felkért művészeknek a tárlaton látható munkái, 29 egykori tanítvány több mint száz alkotása.

Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-23
