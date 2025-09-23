Rokonai vasárnap, Lemhény község elöljárói pedig tegnap köszöntötték a község – és tudomásunk szerint egész Felső-Háromszék – legidősebb polgárát, a felsőlemhényi Gál Erzsébetet 101. születésnapja alkalmából.

„Nagy örömmel köszöntöttük Erzsike nénit 101. születésnapján. Csak a család gyűlt össze, szűk körben, szeretettel és meghatottsággal adtuk át jókívánságainkat. Meghitt pillanat volt, amikor együtt idéztük fel a régi emlékeket, és hálával gondoltunk arra, milyen ajándék, hogy ilyen hosszú és tartalmas életút áll mögötte” – nyilatkozta lapunknak Daczó Henrietta, az idős néni gondozója.

A matuzsálemi kort megért asszony Molnár Erzsébet néven 1924. szeptember 21-én látta meg a napvilágot Lemhényben Molnár Miklós és Orbán Mária gyermekeként, négyen voltak testvérek: Erzsébet, Lajos, Gizella és Anna. 1943. március 13-án kötött házasságot az 1914-ben született és 1991 októberében elhunyt Gál Gáspárral, frigyükből nem született gyermek, de van öt keresztgyermeke.

Jénáki Csongor és Miklós István, Lemhény polgármestere, illetve alpolgármestere tegnap látogatta meg és köszöntötte Erzsike nénit, akit jó hangulatban találtak, és akinek az önkormányzat nevében virágcsokrot vittek.

A település legidősebb lakóját ma a Caritas munkatársai látogatják meg és köszöntik százegyedik születésnapján.