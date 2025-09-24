Elhalálozás

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após, nagytata,

rokon és jó barát,

VENCZEL FERENC

életének 77., özvegységének 6. évében rövid, de annál nagyobb küzdelem után

2025. szeptember 22-én

örökre megpihent.

Temetése szeptember 24-én 13 órakor lesz

a közös temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

Köszönet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, az egerpataki

özv. MAKSAI ÁGNES temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak és a nehéz percekben mellettünk álltak.

A gyászoló család

Megemlékezés

„Ami bennem lélek, veletek megy; ott fog köztetek lenni mindig. Megtalálsz virágaid között, mikor elhervadnak; megtalálsz a falevélben, mikor lehull; meghallasz az esti harangszóban, mikor elenyészik; s mikor megemlékezel rólam, mindig arccal szemközt fogok veled állani.” (Jókai Mór) Fájó szívvel és soha nem múló szeretettel emlékezünk RÁPOLTI ETELKÁRA

(szül. MIKLÓS)

halálának harmadik

évfordulóján.

Szerettei

Örök hiányát érezve, jóságát, szeretetét szívünkbe zárva emlékezünk

MIHÁLY SZILÁRDRA ­halálának 11. évfordulóján. „(...) Hittel, reménnyel gazdagon / Indult nem földi utakon, / Egy volt közös, szent vigaszunk / A LÉLEK ÉL: találkozunk!”

Szerettei

