Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Elhalálozás

2025. szeptember 24., szerda, Elhalálozás

Elhalálozás

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após, nagytata,
rokon és jó barát,
VENCZEL FERENC
életének 77., özvegységének 6. évében rövid, de annál nagyobb küzdelem után
2025. szeptember 22-én
örökre megpihent.
Temetése szeptember 24-én 13 órakor lesz
a közös temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
1120415

 

Köszönet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, az egerpataki
özv. MAKSAI ÁGNES temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak és a nehéz percekben mellettünk álltak.
A gyászoló család
4335433

 

Megemlékezés

„Ami bennem lélek, veletek megy; ott fog köztetek lenni mindig. Megtalálsz virágaid között, mikor elhervadnak; megtalálsz a falevélben, mikor lehull; meghallasz az esti harangszóban, mikor elenyészik; s mikor megemlékezel rólam, mindig arccal szemközt fogok veled állani.” (Jókai Mór) Fájó szívvel és soha nem múló szeretettel emlékezünk RÁPOLTI ETELKÁRA
(szül. MIKLÓS) 
halálának harmadik
évfordulóján.
Szerettei
1120416

Örök hiányát érezve, jóságát, szeretetét szívünkbe zárva emlékezünk
MIHÁLY SZILÁRDRA ­halálának 11. évfordulóján. „(...) Hittel, reménnyel gazdagon / Indult nem földi utakon, / Egy volt közös, szent vigaszunk / A LÉLEK ÉL: találkozunk!”
Szerettei
4335428

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-24 00:00 Cikk megjelenítése: 258 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 528
szavazógép
2025-09-23: Máról holnapra - Farkas Réka:

Itt az /ár/sapka, hol az /ár/sapka?

Több fronton zajlik a háború a kormánykoalícióban, heves csaták dúlnak egyebek mellett azért is, hogy fenntartsák-e az alapvető élelmiszerek kereskedelmi árréseinek korlátozását. A liberálisok és az USR, élükön a miniszterelnökkel, ellenzik ezt, a PSD és az RMDSZ pedig kiáll a már két évvel ezelőtt életbe lépett kedvezmény meghosszabbításáért.
2025-09-24: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Színház
TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. Ma 19 órától bemutató előadást tart a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház. Eugène Ionesco Rinocéroszok című darabját Bocsárdi László rendezésében a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színházzal közösen vitte színre a társulat. Az előadás a következőkben szeptember 25-én, csütörtökön, 29-én, hétfőn és 30-án, kedden, valamint október 3-án és 4-én látható a színház nagytermében, minden alkalommal 19 órától. A társulat előadásaira a sepsiszentgyörgyi központi jegyirodában (telefon: 0267 312 104 és 0728 083 336), illetve a biletmaster.ro honlapon lehet jegyeket vásárolni.
rel="noreferrer"