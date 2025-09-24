Elhalálozás
Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após, nagytata,
rokon és jó barát,
VENCZEL FERENC
életének 77., özvegységének 6. évében rövid, de annál nagyobb küzdelem után
2025. szeptember 22-én
örökre megpihent.
Temetése szeptember 24-én 13 órakor lesz
a közös temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
Köszönet
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, az egerpataki
özv. MAKSAI ÁGNES temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak és a nehéz percekben mellettünk álltak.
A gyászoló család
Megemlékezés
„Ami bennem lélek, veletek megy; ott fog köztetek lenni mindig. Megtalálsz virágaid között, mikor elhervadnak; megtalálsz a falevélben, mikor lehull; meghallasz az esti harangszóban, mikor elenyészik; s mikor megemlékezel rólam, mindig arccal szemközt fogok veled állani.” (Jókai Mór) Fájó szívvel és soha nem múló szeretettel emlékezünk RÁPOLTI ETELKÁRA
(szül. MIKLÓS)
halálának harmadik
évfordulóján.
Szerettei
Örök hiányát érezve, jóságát, szeretetét szívünkbe zárva emlékezünk
MIHÁLY SZILÁRDRA halálának 11. évfordulóján. „(...) Hittel, reménnyel gazdagon / Indult nem földi utakon, / Egy volt közös, szent vigaszunk / A LÉLEK ÉL: találkozunk!”
Szerettei
