Színház TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. Ma 19 órától bemutató előadást tart a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház. Eugène Ionesco Rinocéroszok című darabját Bocsárdi László rendezésében a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színházzal közösen vitte színre a társulat. Az előadás a következőkben szeptember 25-én, csütörtökön, 29-én, hétfőn és 30-án, kedden, valamint október 3-án és 4-én látható a színház nagytermében, minden alkalommal 19 órától. A társulat előadásaira a sepsiszentgyörgyi központi jegyirodában (telefon: 0267 312 104 és 0728 083 336), illetve a biletmaster.ro honlapon lehet jegyeket vásárolni.

Bábszínház

A Cimborák Bábszínház a magyar népmese napja alkalmából szeptember 27-én, szombaton 11 órától A mindentlátó királylány című bábelőadást játssza. Érdeklődni, jegyet foglalni a 0754 409 940-es telefonszámon Szabó Emesénél vagy a kozonsegcimborak@gmail.com e-mail-címre küldött levélben lehet.

Mozi

mai műsora: 15.30-tól Sarkvidéki varázslat (románul beszélő), 16.30-tól Rossz­fiúk (magyarul beszélő), 19.15-től Azúr ösvény (román feliratos), 21 órától Downton Abbey: A nagy finálé (magyarul beszélő). Csütörtökön: 16.30-tól A hupikék törpikék (magyarul beszélő), 18.15-től Mágikus, merész, meseszép utazás (román feliratos), 19.15-től Adieu Jean-Pat (román feliratos), 20.45-től Démonok között: Utolsó rítusok (magyarul beszélő). Honlap: artacinema.ro/hu.

Eva filmmakers fest. Szeptember 30-ig Sepsiszentgyörgyön zajlik az Eva Filmmakers Fest ötödik kiadása. Ma 17 órától kiállításmegnyitó a dohánygyárban: Lengyel és román nők, akik megváltoztatták a világot. 18.30-tól a Művész moziban Popeasca – portréfilm Stela Popescu színésznőről. A vetítés után közönségtalálkozó lesz Margareta Irina Nistor filmkritikussal, moderátor Popa Anna Maria színésznő, az Andrei Mureșanu Színház igazgatója. 21 órától Simona (angol feliratos lengyel dokumentumfilm). Csütörtökön a Művész moziban 17 órától Ragyogó jövő (román dokumentumfilm), majd közönségtalálkozó Andra MacMasters rendezővel, moderátor Popa Anna Maria színésznő, az Andrei Mureșanu Színház igazgatója. 21 órától Bocs, kicsim (román feliratos amerikai–spanyol játékfilm). A teljes program elérhető a fesztivál Facebook-oldalán.

Irodalmi est

Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében ma 18 órától irodalmi estre és közönségtalálkozóra kerül sor Bartis Attila, Kemény István és Wirth Imre írókkal. Beszélgetőtárs: Murányi Sándor Olivér író, a rendezvény házigazdája Szonda Szabolcs könyvtár­igazgató.

Közönségtalálkozó

Az Erdélyi Magyar Írók Ligája Irodalom és közösség programsorozatának következő állomása a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház, ahol a díszteremben szeptember 25-én, csütörtökön 18 órától Borsodi L. László költővel Dimény-Haszmann Árpád beszélget.

Hitvilág

BÚCSÚ SEPSISZENTGYÖRGYÖN. A Csíki utcai Szent Gellért-templom búcsúját ma 18 órától tartják. Ünnepi szónok: Fazakas Attila sepsiszentgyörgyi születésű, Magyarországon szolgáló plébános.

HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓS istentiszteletet tartanak a kézdivásárhelyi református egyházközség templomában szeptember 28-án, vasárnap 11 órától, melyre várják mindazokat, akik idén ünnepelték vagy ünneplik házasságkötésük 10., 20., 25., 30., 40., 50., 55., 60., 65. évfordulóját. Azokat is várják, akik máshol kötöttek házasságot, de a városban élnek, vagy időközben egyedül maradtak.

Előadás

KÉZDIVÁSÁRHELY. Kelet-kutatás, néprajz, régészet eredetünk szolgálatában címmel szervez előadást a Háromszéki Népfőiskola Egyesület szeptember 28-án, vasárnap 17 órától Kézdivásárhelyen a Vigadó dísztermében. Előadók, beszélgetőpartnerek: Kissné Portik Irén néprajzkutató, Bálint Huba magyarságkutató, Fülöp Szabolcs lelkész, moderátor: Sántha Attila író.

KOVÁSZNA. Asztronéz kultúrák, mitológiák – avagy mit tanulhat egyik kis nép a másiktól? címmel tart közérthető, mégis tudományosan megalapozott előadást Benedek Dezső egyetemi professzor, a Georgia State University oktatója arról, hogy miként élnek tovább a hagyományok és mítoszok a Csendes-óceán térségében, és milyen tanulságokat kínálnak számunkra itt, Erdélyben. A Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület és Népfőiskola által szervezett eseményére szeptember 28-án, vasárnap 18 órától kerül sor a Csoma Emlékközpontban.

A szilva napja Feldobolyban

Nagyborosnyó önkormányzata és a Feldobolyi Kulturális és Közösségi Egyesület szervezésében szeptember 27-én, szombaton tartják a szilva napját Feldobolyban az iskola kertjében, mely egyben falunap is. A program: 8.30-tól kezdődik a szilvaíz főzése; 9 órától faluébresztő a Zágoni Rezesbandával; 10 órától megnyitó és a Zágoni Rezesbanda bemutatója; 10.30-tól fellép a zabolai Gyöngyharmat Néptáncegyüttes; 11 órától a Leza Egyesület néptáncbemutatója; 11.30-tól a feldobolyi iskolások műsora Márton Gabriella és Kertész Sára vezetésével; 12 órától a lécfalvi önkéntes tűzoltók tűzoltóautó-bemutatója; 13 órától fellép a Kilyéni Búzavirág Dalkör; 14 órától a United by Music koncertje; 15 órától a szent­ivánlaborfalvi Székely István Dalkör előadása. A szilvaízek kóstolóját, értékelését és a díjazást 16 órától tartják, majd 18 órától Tomy koncertje, 19 órától pedig a lécfalvi Botos Norbert zenész szórakoztatja a közönséget. A rendezvényt 20 órakor tábortűz zárja.

Mézédes Nap Kézdivásárhelyen

A Tegyünk Kézdiszékért Tömörülés szeptember 27-én, szombaton 10 órától a kézdivásárhelyi Molnár Józsiás parkban szervezi meg a Mézédes Napot. A rendezvényt a mézlovagok és kísérőik felvonulása nyitja, az érdeklődők megismerkedhetnek a környékbeli méhészekkel, különböző virágokról származó vagy ízesített mézeket kóstolhatnak és vásárolhatnak, de mézeskalács-díszítés, meseolvasás, tudományos előadás is szerepel a műsorban. A rendezvény tiszteletbeli meghívottjai, társ­szervezői a székelyföldi Mézlovagrend képviselői.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Cófalván, Várhegyen, Lécfalván és Feldobolyban, csütörtökön Nagyapatakon. Honlap: tega.ro.

VÍZELZÁRÁS. Felújítási munkálatok miatt Kovásznán ma 8–20 óráig a város egész területén szünetel az ivóvíz-ellátás. ♦ A vízhálózatot érintő munkálatok miatt Sepsiszentgyörgyön szeptember 25-én, csütörtökön 9–13 óráig lezárják a Május 1. és a Gát utca kereszte­ződését.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos ma 13 és 15 óra között fogadja szerkesztőségünkben a jogi tanácsot igénylőket.

HUMORPINCE ÉS CSEREBERE­KLUB. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Házban ma 16 órakor Cserebere Klub; 18 órától a humorkedvelőket és kikapcsolódni vágyókat várják a Humorpincébe.

ASZFALTOZÁS. Mától a jövő hét végéig aszfaltozási munkálatok zajlanak Sepsiszentgyörgyön a Gesztenye sétány és a Váradi József utca kereszteződésénél található parkolóban, valamint a Sajtó utcában, az inkubátorház bejáratánál lévő parkolóban. Kérik a gépjárművezetőket, hogy a munkálatok mielőbbi befejezése érdekében ne parkoljanak ezeken a helyszíneken.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Bánki Donát utcai Medicom (0267 352 659) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Ambrózia I. patika (0267 360 608) teljesít szolgálatot.