Az élvonalbeli küzdelemsorozat után egy hónappal a másodosztálynak számító 1. Ligáról is lehullt a lepel, miután a szakszövetség a múlt héten bejelentette, hogy a Kézdivásárhelyi SE mellett további hét csapat harcol majd a Nemzeti Ligába jutásért. A céhes városi kék-fehéreknél szeptember 1-je óta zajlik a munka, a Claudio Garcia Morales által felkészített együttes keretét pedig két idegenlégiós mellett több helyi játékos alkotja.

Bár idén tavasszal kiharcolta az élvonalban szereplés jogát, a Kézdivásárhelyi SE a 2025–2026-os idényt is az 1. Ligában kezdi meg. A felső-háromszéki együttes nyolcadmagával vág neki az október 25-én rajtoló másodosztálynak, és lányaink négy havasalföldi, egy partiumi, egy bánsági, valamint egy moldvai csapattal mérik össze erejüket. „Igaz, hogy tavasszal megszereztük az élvonalban szereplés jogát, de mivel még nagyon fiatal gárda vagyunk, és a klub gazdasági helyzete is valamivel szerényebb, mint tavaly, úgy döntöttünk, hogy idén is maradunk a második vonalban. Ennek ellenére továbbra is az a kitűzött célunk, hogy visszakerüljünk a Nemzeti Ligába” – nyilatkozta Lénárt Adolf, a KSE kosárlabda-szakosztályának vezetője.

A szakvezető elmondta, a céhes városiak játékoskerete az U15-ös bajnokságban ezüstérmet nyert alakulatra épül, amelynek kosárlabdázói az előző idényben rengeteg játékpercet kaptak az 1. Ligában. Szeptember 1-jétől a felnőttekkel készül az ifjúsági együttesből Gál Petra, Gál Boróka, Portik Kriszta, Pál Adrienn és Daczó-Hodor Panna, akik csatlakoztak a korábbi másod­osztályú csapatból maradt Majos Barbara Edinához, Lénárt Amandához, Bartók Ritához, Benedik Iringóhoz és Tuchiluș Krisztához.

A KSE-nél újdonság is akad, hiszen visszatér nevelőegyütteséhez Kozman Kriszta, aki az előző szezonban az élvonalban szereplő Kolozsvári U mezét öltötte magára. A spanyol Claudio Garcia Morales által irányított kék-fehéreknek két idegenlégiósuk is lesz: irányító szerepkörbe az amerikai egyetemi bajnokságból érkezik Mikyla Lena Tolivert, aki a Georgia State Univer­sity csapatában játszott, míg erőcsatárként Jordan Anysa Celeste csatlakozik, miután legutóbb a Budapesti Csata DSE-ben szerepelt.

Az 1. Liga versenykiírásáról a sportszakember hozzátette, idén is a tavalyi rendszert alkalmazza a szakszövetség: a fordulókat kéthetente rendezik meg, és alkalmanként két-két mérkőzést is játszanak az együttesek. A KSE idén rekordszámú alakulattal nevezett az országos utánpótlás-bajnokságokba: a háromszékiek összesen hét csapattal indulnak, a fiúknál három (U15, U13, U12), a lányoknál pedig négy korosztályban (U18, U14, U13, U12).

Az 1. Liga mezőnye: BBB Rapros Berceni, Kézdivásárhelyi SE, Parhova Megyei SK, Nagyváradi Poli, Jászvárosi Poli, Bukaresti Dan Dacian, Temesvári CSU, Alexandriai ISK.