Az esélytelenek nyugalmával utazott Isztambulba a Sepsi-SIC, amely ma 20 órától a női kosárlabda Euroliga selejtezőjének visszavágóján a Galatasaray Cagdas Faktoring vendégeként játszik. Mint ismert, a zöld-fehérek múlt szerdán 81–48 arányban kikaptak a Szabó Kati Sportcsarnokban, így kisebb csodára lenne szükség ahhoz, hogy bejussanak a legrangosabb európai kupasorozat főtáblájára. A török együttes már a múlt héten is rendkívül erős kerettel érkezett Háromszékre, és valószínű, hogy azóta csatlakozott a csapathoz az amerikai és nigériai útlevéllel rendelkező Elizabeth Williams is. A klasszis center a sepsiszentgyörgyi mérkőzés előtt még a Chicago Sky színeiben játszotta le idei utolsó meccsét az észak-amerikai profi női kosárlabda-bajnokságban. A Galatasaray másik sztárja, a francia Marine Johannes szombaton még a New York Liberty mezét öltötte magára, de mivel alakulata kiesett a WNBA rájátszásából, így elképzelhető, hogy a 178 centiméter magas játékos már a török fővárosban tartózkodik.

„Kiscsapatként utazunk Isztambulba, ahol egy nagy klub ellen próbáljuk a legtöbbet kihozni az Euroliga-selejtező visszavágójából. Mindenképpen jó mérkőzést szeretnénk játszani, és bízom benne, hogy ez sikerül is. Már az Európa-kupára hangolunk, és szeretnénk megtalálni a legjobb összeállítást az előttünk álló nemzetközi meccsekre” – nyilatkozta Rusz István, a Sepsi-SIC ügyvezető igazgatója. (tibodi)