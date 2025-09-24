A háromszéki csapat az idényrajt óta három bajnoki mérkőzést játszott, 4–2-re alulmaradt a címvédő Gyergyói Hoki Klub ellen, majd 3–2-re győzött a Bukaresti Steaua vendégeként, illetve 21–1-re diadalmaskodott a nyeretlen Sportul Studențesc felett a Deme László Műjégpályán. A Sportklub szintén három találkozón lépett jégre a pontvadászat alapszakaszában, ezek közül kettőt megnyert és egyet elvesztett. A csíkszeredai alakulatot péntek óta ismét az amerikai Kevin Constantine irányítja a kispadról, a kék-fehér mezesek az Erste Ligában három fiaskó után vasárnap először gyűjtötték be a három pontot, amikor is a DVTK Jegesmedvék otthonában 4–1-re győzedelmeskedtek.

„A Sportklub rutinos, erős csapat, papíron esélyesebbek nálunk, viszont ez a jégen nem mindig számít. Ha meglesz a szemekben a tűz, és energiát adunk egymásnak egy feláldozó blokkal vagy akár ütközésekkel, akkor biztosan megnehezítjük az ellenfelünk dolgát. Bárkit képesek vagyunk megszorongatni, miért ne épp őket? Hatvan percen keresztül kell összpontosítanunk, egyszerű és hatékony játékra kell törekednünk, ugyanakkor szeretnénk gólokkal szórakoztatni a kilátogató szurkolókat. Minket nem kell, hogy foglalkoztasson hány napja irányítja Kevin Constantine a csíkszeredai együttest, csak saját magunkra kell koncentrálnunk. Úgy érzem, a srácok nagyon meg akarják nyerni ezt a mérkőzést, szerintem képesek vagyunk meglepetést okozni” – fogalmazott Biró Ottó, a Háromszéki Ágyúsok játékosa. (miska)