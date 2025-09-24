Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
LabdarúgásOusmané Dembélé nyerte az Aranylabdát

2025. szeptember 24., szerda, Sport

Ousmané Dembélé, a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-­Germain csatára először nyerte el a France Football magazin által odaítélt, az év legjobb játékosának járó Aranylabdát. A 2018-ban világbajnok, 2022-ben vb-második, 28 éves francia idén bajnok lett együttesével, ezen kívül hazájában beválasztották az év csapatába, a Ligue 1-ben a szezon legjobbja lett, és holtversenyben gólkirály volt.

  • Fotó: Facebook / PSG - Paris Saint-Germain
    Fotó: Facebook / PSG - Paris Saint-Germain

A mauritániai, szenegáli és mali felmenőkkel is rendelkező Dembélé a spanyol Lamine Yamal és a portugál Vitinha előtt végzett az első helyen a szavazáson, amelynek során nem a naptári évben, hanem a szezonban nyújtott teljesítmény alapján született döntés.

A hetedik alkalommal odaítélt női Aranylabdát a spanyol Aitana Bonmatí kapta meg, a Barcelona 27 éves középpályása sorozatban harmadszor diadalmaskodott.

A legjobb 21 éven aluli labdarúgónak járó díjat, a Kopa-trófeát a Barcelona két játékosa vette át: a nőknél Vicky López, míg a férfiaknál Lamine Yamal örülhetett az elismerésnek.

A nőknél először, a férfiaknál ötödször odaítélt legjobb kapusnak járó Jasin-díjat Hannah Hampton (Chelsea) és Gianlugi Donnarumma kapta, utóbbi a Manchester City légiósa, viszont az elismerést még a Paris Saint-Germain hálóőreként érdemelte ki.

A legjobb csatárnak járó Gerd Müller-trófeát a férfiaknál Viktor Gyökeres zsebelte be, míg a nőknél Eva Pajor, a Barcelona lengyel légiósa győzött.

A legjobb edzőnek járó Johann Cruyff-díjat a nőknél a holland Sarina Wiegman, az angol válogatottal a nyáron Európa-bajnokságot nyert szövetségi kapitány, a férfiaknál pedig Luis Enrique, a Paris Saint-Germain együttesével idén Bajnokok Ligáját, francia bajnoki címet és Francia Kupát szerzett spanyol szakember nyerte el.

A legjobb csapat a nőknél és a férfiaknál is a Bajnokok Ligája győztese lett, azaz az Arsenal, illetve a Paris Saint-Germain.

