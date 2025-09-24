Elkészítése. A zöldségeket megpucoljuk és kockára vágjuk, a gombaféléket pedig felszeleteljük. A zsíron megdinszteljük előbb a hagymát, fokhagymát, hozzáadjuk a kockára vágott gyökérzöldségeket, majd a kápia paprikát és a zöldborsót, végül a felszeletelt gombát. A dinsztelt zöldségeket feltöltjük forró vízzel, sózzuk, borsozzuk, megszórjuk ételízesítővel, teszünk bele 1–2 lestyánágat, majd felforraljuk. Ezalatt elkészítjük a gombócot: a darált húst keverőtálba tesszük, hozzáadjuk a megmosott rizst, a tojásokat, az apróra vágott hagymát és fokhagymát, valamint a finomra aprított lestyánt és petrezselyemzöldet. Az egészet fűszerezzük még sóval, borssal, pirospaprikával és kevés paradicsomlével, majd összegyúrjuk, és vizes kézzel diónyi gombócokat formázunk belőle. Ha már jól fő a leves, beletesszük a gombócokat, majd lassú tűzön addig főzzük, amíg a levesben minden megpuhul. Ekkor hozzáadjuk a paradicsomlevet, ízesítjük házi csiliszósszal és citromlével, majd ismét felforraljuk. Tálalás előtt megszórjuk finomra vágott lestyánnal és petrezselyemzölddel. Friss kenyérrel, tejföllel és csípős paprikával tálaljuk. Szezonban ökörnyelvet (cserepes gerebengombát) is lehet a csorbába tenni, illetve szárított is jó, a lényeg, hogy gomba legyen benne. Ha nincs házi étel­ízesítőnk és csiliszószunk, használhatunk marhahúsleves-kockát és csípőspaprika-őrleményt.

Elkészítési idő: 1,5 óra

Mennyiség: 12 személy

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.