A nap fotója

Előző írásunk2025-09-24: Szabadidő - :
Hozzávalók: 1 hagyma, 4 cikk fokhagyma, 5–6 közepes murok, 2 petrezselyem, 1 kis zeller, 1 kis karalábé, 1 kápia paprika, 1 csésze (2,5 dl) zöldborsó, 10 dkg rókagomba, 6 barna csiperke, 5 dl paradicsomlé, 1 evőkanál zsír, szemes bors, 2 evőkanál házi ételízesítő, só, lestyán, petrezselyemzöld, 2 evőkanál házi csiliszósz, citromlé; a gombóchoz: 1 kg darált disznóhús, 10 dkg rizs, 2 tojás, 3 cikk fokhagyma, ½ fej hagyma, lestyán, petrezselyemzöld, 2–3 evőkanál paradicsomlé, só, bors, pirospaprika (fűszerpaprika).