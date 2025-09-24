Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

A nap fotója

2025. szeptember 24., szerda, Szabadidő
  • A palánk alatt. Fotó: Albert Levente
    A palánk alatt. Fotó: Albert Levente
Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-24 08:00 Cikk megjelenítése: 72 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 533
szavazógép
2025-09-24: Szabadidő - :

Mit főzzünk ma? (Húsgombóccsorba)

Hozzávalók: 1 hagyma, 4 cikk fokhagyma, 5–6 közepes murok, 2 petrezselyem, 1 kis zeller, 1 kis karalábé, 1 kápia paprika, 1 csésze (2,5 dl) zöldborsó, 10 dkg rókagomba, 6 barna csiperke, 5 dl paradicsomlé, 1 evőkanál zsír, szemes bors, 2 evőkanál házi ételízesítő, só, lestyán, petrezselyemzöld, 2 evőkanál házi csiliszósz, citromlé; a gombóchoz: 1 kg darált disznóhús, 10 dkg rizs, 2 tojás, 3 cikk fokhagyma, ½ fej hagyma, lestyán, petrezselyemzöld, 2–3 evőkanál paradicsomlé, só, bors, pirospaprika (fűszerpaprika).
2025-09-24: Pénz, piac, vállalkozás - Ferencz Csaba:

Érdemes hazaköltözni (Magánvállalkozás)

Bartók Árpád azon kevesek közé tartozik, akik többéves külföldi tapasztalatukat immár két évtizede itthon kamatoztatják vállalkozóként. A társtulajdonban alapított Thermo Control egy speciális területen immár országos szinten ismert és elismert cég, jelentős helyi és nemzetközi ügyfelek veszik igénybe szolgáltatásaikat.
rel="noreferrer"