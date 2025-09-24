A belgyógyászatból vált ki, mára már önálló szakágként tartják nyilván, illetve külön szakosodási területté is alakult a rezidensképzés során a gasztro­enterológia. György-Szakács Lenkét, a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház szakorvosát alapvetően (de nem kizárólagosan) a táplálkozás, az egészséges életvitel iránti érdeklődése vonzotta e terület irányába. A szakorvossal szakmáról, kihívásokról, tapasztalatokról, nem utolsósorban pedig az egészséges táplálkozásról beszélgettünk.

György-Szakács Lenke Gyergyószentmiklóson született, Székelyudvarhelyen nőtt fel, tanulmányait egészen a középiskolával bezárólag ott végezte. Ezt Marosvásárhely követte, az orvosi egyetem, szintén ott szakosodott gasztroenterológiára. A szakvizsgát Kolozsváron tette le, majd onnan került Sepsiszentgyörgye. Férje, György-Szakács Csaba sebész főorvos a megyei sürgősségi kórházban kapott állást, együtt érkeztek Háromszékre.

Kérdésünkre, miért e szakágra esett a választása, a szakorvos elmondta, szeret utánajárni a dolgoknak, összefüggéseket, magyarázatokat keresni, kutatni a dolgok miértjét, ezentúl pedig mindig is érdekelte a táplálkozás, de fontos volt az is, hogy olyan szakágat szeretett volna választani, ahol műszeres beavatkozást is lehet végezni, és a mai napig nagyon kedveli ezt a részt, az endoszkópos kezeléseket. Nem akart valamely sebészeti területen tevékenykedni, így esett végül a választása a gasztroenterológiára.

Ez a szakág sokáig a belgyógyászathoz tartozott, amely egy nagyon szerteágazó terület, több szakterületnek is az alapját képezi. Az orvostudomány fejlődésével több szak is önállósodott, kivált: így a kardiológia, hematológia, endokrinológia, diabetológia, illetve a gasztroenterológia. Jelenleg ez a folyamat már ott tart, hogy a nagyobb egészségügyi központokban a gasztroenterológián belül is vannak önálló szakirányok: az üreges szervekkel foglalkozik a gasztroenterológia, a májpatológiákkal a hepatológia, van külön pankreatológia (a hasnyálmirigy rendellenességeivel, betegségeivel foglalkozó szakág). Sepsiszentgyörgyön a megyei kórházban ő és három orvos kollégája (Bálint Zsombor, Máthé Zsolt, Papuc Octavian) gasztroenterológusok és hepatológusok is egyben. Általánosságban fogalmazva ez a szakág az emésztőszervek betegségeivel foglalkozik.



Gyakori és súlyos esetek

György-Szakács Lenke szerint nagyon gyakoriak az alkoholfogyasztás okozta szervi elváltozások, megbetegedések, itt főképp a májpatológiákat kell megemlíteni, köztük is elsőként a májcirrózist. A régióban sajnos az alkoholizmus népbetegségnek tekinthető, és az egyik gond, hogy az emberek nem úgy viszonyulnak ehhez, hogy ők alkoholisták, függők, miközben ez a valóság. Sok súlyos esettel találkoznak emiatt, amikor a szervi érintettség már nem visszafordítható. Ilyenkor stabilizálni igyekeznek a beteg állapotát, ami járhat rövidebb-hosszabb távú sikerrel, ha a páciens együttműködő.

Súlyos esetek a daganatos megbetegedések, és sajnos rendszeresen találkoznak velük, szinte nem telik el nap, hogy ő vagy valamelyik kollégája ne fedezne fel újabb esetet. Szintén súlyos esetek a tápcsatornai vérzések. Felvetésünkre, hogy ebben a szakágban milyen a siker-kudarc arány, György-Szakács Lenke elmondta: azonnali sikerélményt nyújt, ha például sikerül megállítani egy tápcsatornai vérzést, vagy felfedezni és eltávolítani tápcsatornai polipokat, még mielőtt azok daganatos átalakuláson mennének keresztül, kivédve ezzel egy nagyobb bajt. Úgy értékeli, arányaiban a szakmájukat túlnyomó részben a siker jellemzi. A legtöbb esetben tudnak segíteni.

Vannak olyan problémák is, melyeket nem lehet helyben ellátni, így a leggyakrabban az epeúti és hasnyálmirigy-patológiákat kell továbbküldeni, legtöbbször az Országos Gasztroenterológiai és Hepatológiai Intézetbe, Kolozsvárra, itt a hasnyálmirigy-daganatokra és az egyéb epeúti elzáródásokra kell gondolni. A C vírus okozta hepatitiszek kezelése is egyetemi központokban történik. Továbbá egyes májpatológiákat: a heveny vírusos máj­patológiákat, így a sárgaság bizonyos formáit vagy a súlyos szívelégtelenség talaján fellépő pangásos májbetegséget is más osztályokon kezelnek (például a fertőzőn, kardiológián); előfordul, hogy ők diagnosztizálják, de utána más osztályra kerül a beteg. Ugyanígy a sebészet, az onkológia felé irányítják azokat a betegeket, akiknek ott kell tovább folytatni a kezelését.



Mikor forduljunk gasztroenterológushoz?

A doktornő szerint elsősorban akkor kell felkeresni a szakorvost, ha a családorvos vagy valamely más kolléga ajánlja, érdemes ugyanakkor elmenni szűrésre. Utóbbi kimondottan javallott olyan esetekben, amikor a családban előfordult tápcsatornai daganatos megbetegedés, 45 év felett pedig kifejezetten ajánlott általános szűrésen részt venni. A szűrésen túl, amennyiben emésztési zavarokat észlel magán valaki (rendszeres puffadás például), nem szándékos, jelentősebb testsúlyvesztés, fogyás, vérszegénység, vérzés, hasi fájdalmak, égő diszkomfortérzés, nyelési nehézségek, hasi görcsök, székrekedés, két hétnél hosszabb ideig elhúzódó hasmenés lép fel, mindenképp orvoshoz kell fordulni, ilyen esetekben érdemes egyenesen egy gasztroenterológust felkeresni.

A szakorvos szerint vidékünkön is jellemző, hogy az emberek, ha nagyon nem muszáj, nem mennek orvoshoz, a szűrés még mindig nem kellően elterjedt, de ezen a téren is vannak változások. Azt tapasztalják, hogy nő azok száma, akik tisztában vannak a szűrés, az időszakos vizsgálatok fontosságával, ezért kérik azok elvégzését. Mint más szakterületeken, elhanyagolt, halogatott esetekkel nekik is van dolguk, de biztató, hogy egyre több az egészségtudatos ember, aki minél alaposabban szeretne utánajárni, hogy mi van vele, hogy rendben van-e minden, már csak a saját megnyugvásuk érdekében is.

Felvetésünkre, hogy mennyire nehéz bizalmi viszonyt kialakítani a hozzájuk fordulókkal, hiszen kiszolgáltatott emberekkel van dolguk, sok esetben olyanokkal, akik számára már az is gondot jelent, hogy egyáltalán kórházba kell menniük, fel kell keresniük egy orvost, a doktornő tapasztalata az, hogy a páciensek viszonyulása változó. A bizalom is ennek megfelelően alakul, volt olyan esetük, amikor az illető nem akarta elhinni, hogy daganatos betegségtől szenved, vagy nem akarta elfogadni – ez nyilván megbonyolítja az ő helyzetüket is. A kezelések elfogadása tekintetében is majd mindenre van példa, van páciens, aki követi az utasításokat, betartja az előírtakat, de van, aki nem. Előfordul, hogy már első látásra számukra is világos, hogy nem fogják betartani a javasolt kezelést, de vannak olyanok is, akik túlzásba esnek, és a közmondásbéli ló túloldalán kötnek ki. Utóbbiak közé tartoznak azok is, akik túlaggódják a problémát, amivel jelentkeztek, és miután átestek a vizsgálatokon, őket meg kell nyugtatni.

Javultak az étkezési szokások, de még van mit alakítani

Kérdésünkre a doktornő határozottan úgy vélte: az étkezési szokásainkkal sajnos magunk romboljuk, és nem is kis mértékben, az emésztőrendszerünket, a szervezetünket, bár ez a folyamat attól is függ, hogy milyen tápanyagokhoz, élelmiszerekhez lehet hozzájutni. Székelyföldön talán szerencsésebb a helyzet, itt viszonylag széles körben fellelhetők organikus tápanyagok, és nem az ipari élelmiszereket vagyunk kénytelenek fogyasztani, amint az a nagyvárosokra jellemző.

A szakorvos arra bátorít mindenkit, hogy minél természetesebb forrásból szerezze be az alapanyagokat, élelmiszereket, és lehetőleg egyszerűbb (kevésbé feldolgozott) formában fo­gyassza azokat. György-Szakács Lenke ugyanakkor rámutatott, szerencsére jó irányba változott a túlzott cukor- és zsírfogyasztással kapcsolatos hozzáállás, de még mindig jellemző a túlfogyasztás. Továbbra is elég nagy azok száma, akik nincsenek tisztában azzal, hogy ezek károsak, és mértékkel kell fogyasztani.

Egy másik jelenség, amivel gyakran találkoznak, hogy még mindig magas azok száma, akiknél nagyon fejletlen a test- és egészségtudat. Sokszor szembesülnek azzal, hogy a hozzájuk fordulók számára minden, ami a hasüreghez tartozik, az a gyomrot jelenti, a panaszát is így fogalmazza meg, és közben kiderül, hogy a tápcsatorna teljesen más részén van a gond.



Mindennek megvan a helye és ideje

Noha a férje és ő is megterhelő, sok kihívással is járó szakterületeken dolgoznak, amelyek ráadásul sok időt is elvesznek, úgy érzi, elég jól össze tudják egyeztetni a magánéletet a szakmaival. Sokszor előnyükre is válik az, hogy vannak közös eseteik, amelyeket meg tudnak beszélni, így hamarabb eljut a visszajelzés a másik szakterületéről, és ezzel egymás munkáját segítik. Ennyiben hazaviszik a munkát. Mindketten szeretik a szakmájukat, az, hogy meg tudják beszélni, mindkettejüknek segítség. Úgy véli, nem szakmafüggő ez a kérdés – vagyis, hogy valaki hazaviszi-e a munkát –, inkább emberfüggő. Bárkinek, akinek stresszes szakmája van, őrajta múlik, hogy mennyire tud mindent a maga medrében megtartani. Nem kizárólag az egészségügyben dolgozókra jellemző, hogy a stressz befolyásolja a magánéletet, ez bárkinél megjelenhet, aki megterhelő feladatot végez, emberekkel dolgozik.

