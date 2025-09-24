Gasztronómiai és közösségi élmények Zabolán

A sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola szervezésében idén is megrendezték az Aranybogrács főzőversenyt, amelynek a zabolai Csipkés tábor adott otthont. A kétnapos rendezvényen a kézdivásárhelyi Gábor Áron Szakképző Líceum is képviseltette magát két oktató, Hegedűs Mária és Imre Erika, valamint három szakácstanuló, Handra Norbert, Kis Erika és Székely Alexandra Cintia részvételével.

A program első napján a résztvevők találkozhattak Szántó József negyedik generációs mézeskalács-készítő mesterrel, aki családja hagyományairól és a mesterség titkairól mesélt. A bemutatót követően mindenki kipróbálhatta a mézeskalácsírást is, ami nemcsak kézműves élményt, hanem közösségépítő pillanatokat is jelentett. Az est további részében kötetlen beszélgetések és tapasztalatcserék gazdagították a találkozót.

A második nap a főzőversenyről szólt: a csapatok friss halakból – pontyból és pisztrángból – készítettek ételeket, bemutatva gasztronómiai tudásukat és kreativitásukat. A kézdivásárhelyi iskola csapata halpaprikással, házi gyúrt tésztából készült túrós csuszával és frissen sült almás fánkkal nyűgözte le a zsűrit. A szervezők mellett a résztvevők köszönetüket fejezték ki az Evita Alapítványnak a támogatásért, valamint mindazoknak, akik hozzájárultak a program sikeréhez.