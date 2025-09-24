Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Gasztronómiai és közösségi élmények Zabolán

2025. szeptember 24., szerda, Közélet

A sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola szervezésében idén is megrendezték az Aranybogrács főzőversenyt, amelynek a zabolai Csipkés tábor adott otthont. A kétnapos rendezvényen a kézdivásárhelyi Gábor Áron Szakképző Líceum is képviseltette magát két oktató, Hegedűs Mária és Imre Erika, valamint három szakácstanuló, Handra Norbert, Kis Erika és Székely Alexandra Cintia részvételével.

  • Fotó: Gábor Áron Szakképző Líceum
    Fotó: Gábor Áron Szakképző Líceum

A program első napján a résztvevők találkozhattak Szántó József negyedik generációs mézeskalács-készítő mesterrel, aki családja hagyományairól és a mesterség titkairól mesélt. A bemutatót követően mindenki kipróbálhatta a mézeskalácsírást is, ami nemcsak kézműves élményt, hanem közösségépítő pillanatokat is jelentett. Az est további részében kötetlen beszélgetések és tapasztalatcserék gazdagították a találkozót.

A második nap a főzőversenyről szólt: a csapatok friss halakból – pontyból és pisztrángból – készítettek ételeket, bemutatva gasztronómiai tudásukat és kreativitásukat. A kézdivásárhelyi iskola csapata halpaprikással, házi gyúrt tésztából készült túrós csuszával és frissen sült almás fánkkal nyűgözte le a zsűrit. A szervezők mellett a résztvevők köszönetüket fejezték ki az Evita Alapítványnak a támogatásért, valamint mindazoknak, akik hozzájárultak a program sikeréhez. 

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Bartos Lóránt Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-24 08:00 Cikk megjelenítése: 75 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
2025-09-24: Közélet - Iochom István:

A következő tárgyalás októberben lesz (A román állam az ozsdolai közbirtokosság ellen)

Tegnap került volna sor a megyei törvényszéken a román államot képviselő pénzügyminisztérium által az ozsdolai közbirtokosság ellen indított pereskedés második fellebbviteli tárgyalására, amelyet azonban az igazságszolgáltatásban augusztus 26-án kirobbant sztrájk miatt a többi üggyel együtt elnapoltak.
2025-09-24: Közélet - :

Négyszáz bírság

A Kovászna megyei rendőrség sikeresnek tartja a szeptember 16–22. között tartott közlekedésbiztonsági kampányát, amellyel az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) Biztonságos nap akciójához csatlakozott.
