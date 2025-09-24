Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Négyszáz bírság

2025. szeptember 24., szerda, Közélet

A Kovászna megyei rendőrség sikeresnek tartja a szeptember 16–22. között tartott közlekedésbiztonsági kampányát, amellyel az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) Biztonságos nap akciójához csatlakozott.

  • Sebességmérés radarpisztollyal. A Kovászna megyei rendőrség archív felvétele
    Sebességmérés radarpisztollyal. A Kovászna megyei rendőrség archív felvétele

A kezdeményezés fő célkitűzése az volt, hogy szeptember 18-án egyetlen közlekedési baleset se követeljen emberéletet – ezt sikerült is teljesíteni, hiszen azon a napon a megyében nem történt sérüléssel járó baleset. Sőt, a teljes egyhetes időszak alatt sem jegyeztek fel halálos kimenetelű balesetet Kovászna megyében – emeli ki a főkapitányság tegnapi sajtóközleménye.

A rendőrök az akció során fokozott ellenőrzéseket tartottak a forgalomban és megelőző tevékenységeket végeztek forgalmas helyszíneken. A kampány során 402 közlekedési szabálysértés miatt bírságot szabtak ki, közel 550 sofőrt vetettek alá alkohol- és drogtesztnek, 41 vezetői jogosítványt és 30 forgalmi engedélyt függesztettek fel és 5 forgalmi bűncselekményt is rögzítettek.

A rendőrség hangsúlyozta: az akciók célja nem a büntetés, hanem a balesetek megelőzése és a közlekedők felelősségtudatának növelése volt. (sz.)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-24 08:00 Cikk megjelenítése: 92 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 533
szavazógép
2025-09-24: Közélet - Bartos Lóránt:

Gasztronómiai és közösségi élmények Zabolán

A sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola szervezésében idén is megrendezték az Aranybogrács főzőversenyt, amelynek a zabolai Csipkés tábor adott otthont. A kétnapos rendezvényen a kézdivásárhelyi Gábor Áron Szakképző Líceum is képviseltette magát két oktató, Hegedűs Mária és Imre Erika, valamint három szakácstanuló, Handra Norbert, Kis Erika és Székely Alexandra Cintia részvételével.
2025-09-24: Közélet - :

Ittasan lebuktak

Két ittas vezetőt értek tetten vasárnap, illetve hétfő este – közölte tegnap a Kovászna megyei rendőrség.
rel="noreferrer"