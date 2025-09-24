Négyszáz bírság

A kezdeményezés fő célkitűzése az volt, hogy szeptember 18-án egyetlen közlekedési baleset se követeljen emberéletet – ezt sikerült is teljesíteni, hiszen azon a napon a megyében nem történt sérüléssel járó baleset. Sőt, a teljes egyhetes időszak alatt sem jegyeztek fel halálos kimenetelű balesetet Kovászna megyében – emeli ki a főkapitányság tegnapi sajtóközleménye.

A rendőrök az akció során fokozott ellenőrzéseket tartottak a forgalomban és megelőző tevékenységeket végeztek forgalmas helyszíneken. A kampány során 402 közlekedési szabálysértés miatt bírságot szabtak ki, közel 550 sofőrt vetettek alá alkohol- és drogtesztnek, 41 vezetői jogosítványt és 30 forgalmi engedélyt függesztettek fel és 5 forgalmi bűncselekményt is rögzítettek.

A rendőrség hangsúlyozta: az akciók célja nem a büntetés, hanem a balesetek megelőzése és a közlekedők felelősségtudatának növelése volt. (sz.)