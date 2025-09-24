Ittasan lebuktak

Vasárnap este a baróti rendőröket riasztották, miután a 112-es segélyhívón jelezték, hogy valaki traktorral nekiütközött egy ház kerítésének Székelyszáldoboson. A rendőrök rövid időn belül megtalálták a járművet, majd azonosították a sofőrt is, egy 62 éves férfit. Kiderült, hogy nincs jogosítványa, a traktor pedig nem volt forgalomba íratva. Az alkoholszonda 0,66 mg/l értéket mutatott a férfi leheletében, aki megtagadta a mintavételt a vérben levő alkoholszint megállapítására. A rendőrök 24 órára őrizetbe vették, jogosítvány nélküli vezetés, forgalomból kivont jármű vezetése és a biológiai mintavétel megtagadása miatt indult ellene büntetőeljárás.

Hétfő este a közlekedésrendészet munkatársai Kézdiszentkereszten megállítottak egy 64 éves helyi férfit, aki személyautót vezetett. A szonda nála is pozitív értéket mutatott: 0,62 mg/l alkohol volt a leheletében. Kórházba szállították vérvizsgálatra, és ellene is büntetőeljárás indult ittas vezetés miatt. (sz.)