Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

A kitelepítés áldozataira emlékeztek

2025. szeptember 24., szerda, Közélet

Az 1950. szeptember 22-ről 23-ra virradó éjjel Sepsiszentgyörgyről összegyűjtött, majd Brassóból marhavagonokkal dobrudzsai kényszerlakhelyre szállított meghurcoltakra emlékeztek tucatnál valamivel többen a sepsiszentgyörgyi Erzsébet parkban tegnap délután.

  • A szerző felvétele
    A szerző felvétele

1950 szeptemberére emlékezünk, akkor kezdődött nagyjából a kollektivizálás az egész országban, így Háromszéken is – kezdte el Török József, a Volt Politikai Foglyok Szövetsége háromszéki szervezetének elnöke. Folytatta: tudjuk jól, hogy a kollektivizálást nem jó szívvel fogadta a mindenkori falu lakossága, mindenki ragaszkodott a sajátjához, nem akarta bevinni a közösbe. Nagyon sok helyen ellenállás is volt, Háromszéken több helyen megmozdulások voltak, a karhatalom erőszakkal elfojtotta ezeket, így Gidófalván meglőttek két fiatalembert, akik bele is haltak (Zsigmond András és Jancsó Vilmos – szerk. megj.), Maksán két édesanyát, akik szintén meghaltak (Soós Gizella és Zöld Ivette – szerk. megj.). Török József közbeszúrta: a maksai árvák mai napig nem kaptak kárpótlást.

Háromszéken szinte minden faluban az éjszaka leple alatt összeszedtek birtokosokat, volt, akit bevittek Brassóba, és a fellegvárban tartották pár évig mindenféle ítélet nélkül, másokat deportálták, a háromszékiek nagy részét Dobrudzsába vitték. Török József itt átadta a szót a megemlékezést szervező Beczásy Tányának. Ő elmesélte, szeptember 22-ről 23-ra virradóan, az éjszaka leple alatt Sepsiszentgyörgyről összegyűjtöttek hetvenhat személyt, ötévestől hatvanévesig, válogatás nélkül, azt, aki a megadott címen volt. (Ők az 1949. március 3-i kitelepítés után már kényszerlakhelyen éltek – szerk. megj.). Tehereutóval bevitték Brassóba, onnan marhavagonban Dobrudzsa felé. Cataloi állomáson éjjel teherautóra rakták és egy rizsföldre szállították őket. Térdig érő vízben dolgoztak, a piócák ellepték a lábukat – ironikusan hozzátette: anyja azért nem kapott szívinfarktust. Egy poloskával, bolhával teli barakkban szállásolták el őket. Szerencsére meleg ősz volt, és kint lehetett aludni. Akiknek volt rokonuk az országban, beszereztek rovarirtót. Az emberek ott dolgoztak zokszó nélkül. Beczássy Tánja elmondta, apját (Beczássy István, 1908–2007 – szerk. megj.) 1963. augusztus 3-án engedték el Dobrudzsából, de soha nem panaszkodott, pedig szörnyű volt ott az élet. Egyik társuk ott halt meg a lábuknál, mert nem engedték őt kórházba vinni.

A megemlékezés a miatyánk közös elmondásával zárult. A résztvevők a Haszmann József által faragott, 1993-ban a kommunizmus áldozatainak emlékére állított kopjafánál elhelyezték az emlékezés virágait és koszorúját.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Szekeres Attila Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-24 08:00 Cikk megjelenítése: 86 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 533
szavazógép
2025-09-24: Közélet - Nagy B. Sándor:

Rinocéroszok a Tamási Áron Színházban

A gyergyószentmiklósi ünnepi bemutató után Sepsiszentgyörgyön is bemutatják a Figura Stúdió Színház fennállásának negyvenedik évfordulója alkalmából készült Rinocéroszok című koprodukciót, mely Eugène Ionesco abszurd drámájából született a színház egykori alapítója, Bocsárdi László rendezésében. A gyergyószentmiklósi és sepsiszentgyörgyi társulat közös előadását ma 19 órától láthatja először a szentgyörgyi közönség, az eseményről a rendezőt kérdeztük.
2025-09-24: Közélet - Iochom István:

Füstölő aszfalt

A Kendu Egyesület partnerségben a Zöld Nap, a Pro Pectus, a Salvatore, a Kézdivásárhelyi Nők és a Székely Kutyaklub Egyesülettel a múlt szombaton hetedik alkalommal szervezte meg a Füstölő aszfalt névre keresztelt miniparalimpiát, melynek célközönsége a különböző fogyatékkal élő gyerekek és felnőttek, valamint speciális nevelést igénylő személyek voltak. A rendezvény ötletgazdája és fő szervezője Oláh Attila parakerékpáros, a Kendu Egyesület vezetője volt.
rel="noreferrer"