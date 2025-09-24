Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Füstölő aszfalt

2025. szeptember 24., szerda, Közélet

A Kendu Egyesület partnerségben a Zöld Nap, a Pro Pectus, a Salvatore, a Kézdivásárhelyi Nők és a Székely Kutyaklub Egyesülettel a múlt szombaton hetedik alkalommal szervezte meg a Füstölő aszfalt névre keresztelt miniparalimpiát, melynek célközönsége a különböző fogyatékkal élő gyerekek és felnőttek, valamint speciális nevelést igénylő személyek voltak. A rendezvény ötletgazdája és fő szervezője Oláh Attila parakerékpáros, a Kendu Egyesület vezetője volt.

    Fotó: Facebook / Zöld Nap Egyesület

Szeptember 20-án 83 regisztrált résztvevő várta, hogy indulhasson a speciálisan kialakított, több száz méteres időmérő futamon a Molnár Józsiás parkban. A szombat délelőt­ti eseményen volt, aki biciklivel, tolókocsival, rollerrel vagy görkorcsolyával állt a startvonalra, de akadt olyan is, aki végigszaladta a kijelölt útvonalat. Ráduly Attila, a Zöld Nap Egyesület elnöke idén is örömmel fogadta el a szervező egyesület felkérését, hogy vállalja a partnerszerepet, így kilenc önkéntesével segítette a rendezvény gördülékeny lebonyolítását. Nagy népszerűségnek örvendett a Bakk-Vitális Mária Kinga tulajdonában lévő és Forró Béla által idomított labrador is. A rendezvény végén minden egyes résztvevő trikót, érmet, valamint oklevelet kapott, és közösen fogyasztottak el egy üstben készült finom pityókatokányt. Az esemény főtámogatója a Wegener Pro Sanitate Alapítvány, a helyi önkormányzat és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. volt.

