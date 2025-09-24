Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Új személyi igazolványokEgyszerűen kikérhető a lakcímbizonylat

2025. szeptember 24., szerda, Közélet

Noha üdvözlik az új személyi igazolványok bevezetését, ám azzal is tisztában vannak, hogy sokaknak okoz bosszúságot az okmányokkal kapcsolatban az, hogy lakcím nem szerepel rajtuk, erre külön igazolás kell, ezért a lakosság segítségére szeretnének lenni ennek kiváltásában – mondta el tegnapi sajtóértekezletén Ráduly István Kovászna megyei kormánymegbízott. A prefektus ismertette, hogy a hat hónapig érvényes lakcímigazolás könnyen beszerezhető: néhány lépésben lekérhető a ghișeul.ro portálon keresztül, de aki nem rendelkezik felhasználói fiókkal ezen a felületen, az a hub.mai.gov.ro oldalon is beszerezheti a csak digitális formában érvényes dokumentumot.

  Ráduly István prefektus. A szerző felvétele
    Ráduly István prefektus. A szerző felvétele

Ráduly István kifejtette, hogy az új személyi igazolványok bevezetésével az európai gyakorlathoz zárkózik fel az ország azáltal, hogy a beépített csipnek köszönhetően az okmány minden személyes információt tartalmaz elektronikus formában is, így elviekben annak használata is egyszerűsödik. Tény ugyanakkor, hogy pár probléma felmerült az új okmányokkal kapcsolatban. Ezek egyike – amely kapcsán sok panasz érkezett a prefektúrára is –, hogy az igazolványokon nem szerepel a lakcím, és aki ezt akarná igazolni, annak külön dokumentumra van szüksége.

Ráduly István elmondta, a gond abból adódik, hogy a legtöbb hivatalban nincs olyan készülék, amely alkalmas lenne arra, hogy a személyi igazolványba épített csipből „kiolvassa” az adatokat (így a lakcímet is). Adott ügyek intézéséhez ugyanakkor szükség van a lakcímre, ezt tehát külön okirattal szükséges igazolni. Utóbbit egy hónapig érvényes nyomtatott változatban az önkormányzatoktól, illetve a lakosság-nyilvántartó szolgálattól lehet beszerezni, ám létezik egy egyszerűbb, digitális módszer is, a belügyminisztérium által erre a célra kifejlesztett alkalmazás pár egyszerű lépésben kiállítja a digitális lakcímigazolást. Az alkalmazás két módon érhető el: akik rendelkeznek fiókkal a ghiseul.ro portálon, azoknak a bejelentkezést követően a HUB MAI fülre kell kattintaniuk, majd itt az Atestare domiciliu/reședință linkre. Ezt követően a Solicită certificatul ablakot kell választani, ahol két egyszerű kérdésre kell válaszolni (a válaszok legördülő listaként jelennek meg): egyrészt jelezni kell, hogy magunknak kérjük-e az igazolást vagy kiskorúnak, másrészt, hogy bel- vagy külföldön akarjuk-e használni azt. A rendszer az adatok/válaszok megadása után automatikusan elküldi a kérést és létrehozza az igazolást. A digitális lakcímigazolvány letölthető és bemutatható (telefonon például), vagy elektronikus formában elküldhető az igénylő intézményhez. Azoknak, akinek nincs fiókjuk a ghiseul.ro portálon, létrehozhatnak egyet a hub.mai.gov.ro platformon, majd ugyanazon lépéseket követve lekérhetik a digitális igazolást. A belügyminisztérium egy kisfilmet is közzétett (ez a prefektúra Facebook-oldalán is látható), melyben lépésenként elmagyarázzák a tennivalókat. Fontos tudni ugyanakkor, hogy ez a fajta lakcímigazolás csak elektronikus formában használható, kinyomtatva nem érvényes.

Újságírói kérdésre válaszolva Ráduly István azt is elmondta, hogy tudomásuk szerint azért nem került fel az új személyi igazolványokra a lakcím, mivel az okmányok előállítása elég drága: sok biztonsági elemet tartalmaz, és főképp azok esetében, akik gyakran váltanak lakcímet, többször is cserélni kellene, ami nem költséghatékony. A csip persze tartalmazza ezt az adatot is, így az a megfelelő leolvasóval elérhető. A prefektus hozzátette: a leolvasók nem kerülnek sokba, így várhatóan hamarosan a legtöbb hivatal beszerzi azokat, és nem kell külön dokumentummal igazolni a lakcímet. A kormányhivatal vezetője szintén a sajtó felvetésére elmondta: 2031-ig kötelező az összes személyi igazolványt az új változatra cserélni, addig a régebbi változatot is igényelheti az, aki nem szeretné, hogy a csippel ellátottat kapja.

