Noha üdvözlik az új személyi igazolványok bevezetését, ám azzal is tisztában vannak, hogy sokaknak okoz bosszúságot az okmányokkal kapcsolatban az, hogy lakcím nem szerepel rajtuk, erre külön igazolás kell, ezért a lakosság segítségére szeretnének lenni ennek kiváltásában – mondta el tegnapi sajtóértekezletén Ráduly István Kovászna megyei kormánymegbízott. A prefektus ismertette, hogy a hat hónapig érvényes lakcímigazolás könnyen beszerezhető: néhány lépésben lekérhető a ghișeul.ro portálon keresztül, de aki nem rendelkezik felhasználói fiókkal ezen a felületen, az a hub.mai.gov.ro oldalon is beszerezheti a csak digitális formában érvényes dokumentumot.

Ráduly István kifejtette, hogy az új személyi igazolványok bevezetésével az európai gyakorlathoz zárkózik fel az ország azáltal, hogy a beépített csipnek köszönhetően az okmány minden személyes információt tartalmaz elektronikus formában is, így elviekben annak használata is egyszerűsödik. Tény ugyanakkor, hogy pár probléma felmerült az új okmányokkal kapcsolatban. Ezek egyike – amely kapcsán sok panasz érkezett a prefektúrára is –, hogy az igazolványokon nem szerepel a lakcím, és aki ezt akarná igazolni, annak külön dokumentumra van szüksége.

Ráduly István elmondta, a gond abból adódik, hogy a legtöbb hivatalban nincs olyan készülék, amely alkalmas lenne arra, hogy a személyi igazolványba épített csipből „kiolvassa” az adatokat (így a lakcímet is). Adott ügyek intézéséhez ugyanakkor szükség van a lakcímre, ezt tehát külön okirattal szükséges igazolni. Utóbbit egy hónapig érvényes nyomtatott változatban az önkormányzatoktól, illetve a lakosság-nyilvántartó szolgálattól lehet beszerezni, ám létezik egy egyszerűbb, digitális módszer is, a belügyminisztérium által erre a célra kifejlesztett alkalmazás pár egyszerű lépésben kiállítja a digitális lakcímigazolást. Az alkalmazás két módon érhető el: akik rendelkeznek fiókkal a ghiseul.ro portálon, azoknak a bejelentkezést követően a HUB MAI fülre kell kattintaniuk, majd itt az Atestare domiciliu/reședință linkre. Ezt követően a Solicită certificatul ablakot kell választani, ahol két egyszerű kérdésre kell válaszolni (a válaszok legördülő listaként jelennek meg): egyrészt jelezni kell, hogy magunknak kérjük-e az igazolást vagy kiskorúnak, másrészt, hogy bel- vagy külföldön akarjuk-e használni azt. A rendszer az adatok/válaszok megadása után automatikusan elküldi a kérést és létrehozza az igazolást. A digitális lakcímigazolvány letölthető és bemutatható (telefonon például), vagy elektronikus formában elküldhető az igénylő intézményhez. Azoknak, akinek nincs fiókjuk a ghiseul.ro portálon, létrehozhatnak egyet a hub.mai.gov.ro platformon, majd ugyanazon lépéseket követve lekérhetik a digitális igazolást. A belügyminisztérium egy kisfilmet is közzétett (ez a prefektúra Facebook-oldalán is látható), melyben lépésenként elmagyarázzák a tennivalókat. Fontos tudni ugyanakkor, hogy ez a fajta lakcímigazolás csak elektronikus formában használható, kinyomtatva nem érvényes.

Újságírói kérdésre válaszolva Ráduly István azt is elmondta, hogy tudomásuk szerint azért nem került fel az új személyi igazolványokra a lakcím, mivel az okmányok előállítása elég drága: sok biztonsági elemet tartalmaz, és főképp azok esetében, akik gyakran váltanak lakcímet, többször is cserélni kellene, ami nem költséghatékony. A csip persze tartalmazza ezt az adatot is, így az a megfelelő leolvasóval elérhető. A prefektus hozzátette: a leolvasók nem kerülnek sokba, így várhatóan hamarosan a legtöbb hivatal beszerzi azokat, és nem kell külön dokumentummal igazolni a lakcímet. A kormányhivatal vezetője szintén a sajtó felvetésére elmondta: 2031-ig kötelező az összes személyi igazolványt az új változatra cserélni, addig a régebbi változatot is igényelheti az, aki nem szeretné, hogy a csippel ellátottat kapja.