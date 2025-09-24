A szóban forgó tizenhat osztály tanulói számára alig két napja kezdődött el a tanítás, ők a tanév első két hetét kirándulásokkal, különböző szabadtéri programokkal töltötték, ha pedig esett az eső, bekérezkedtek azokba az osztálytermekbe, amelyek diákjai éppen táboroztak. Ilyen kacifántosan, mégis gyakorlatiasan oldotta meg az iskola, hogy ne vesszen el tartalmas foglalkozás nélkül a tanév első két hete azok számára, akiknek osztálytermei még nem álltak készen a fogadásukra.

Lazar Raimond Adrian iskolaigazgató lapunk megkeresésére elmondta, az építő – fővállalkozó a Conico cég – ütemterv szerint halad a felújítási munkálatokkal, ezért is számítottak arra, hogy a múlt tanévben még használható épületszárnyból szeptemberben átköltözhetnek a már kész tizenhat osztályterembe, ezt meg is tették, és az Iskola másként, valamint a Zöld hét után – két héttel tanévkezdést követően –, hétfőtől birtokba vehették az épület szóban forgó részét, és órarend szerint tanítanak. Az építőfelülettől elzárt udvar igen kicsi, itt nincs lehetőség labdajátékokra, ezt a diákoknak és a szülőknek is meg kell érteniük, valamint azt is, hogy ez az iskola számára a túlélés éve – mondta az igazgató.

Amint korábban írtunk róla, az iskola harmincegy osztálya Sepsiszentgyörgy négy másik iskolájában és a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem sepsiszent­györgyi kihelyezett tagozatá­nak épületében kapott helyet, a testnevelésórákat az érintett helyszíneken próbálják megoldani, a Váradi-iskolában és az egyetem épületében működő osztályok tanulói számára a Vadász utcai sportcsarnokban biztosítottak időpontot a testnevelésórák számára, mivel az iskola sportterménél is folynak a munkálatok, a tetőt már leszedték.

A Váradi-iskola igazgatója úgy véli, mivel az építők sok tapasztalatot szereztek az elmúlt évben az iskola épületének eddig felújított szárnya kapcsán – látták, hol, mire számíthatnak –, a következő időszakban gyorsabban haladnak majd. Időnként előfordul, hogy naponta hatvanan-hetvenen dolgoznak, fordulnak meg a különböző cégek alkalmazottai, de az építkezést jól elkülönítették az oktatási felületektől, ezért nem zavarja a tanítást – hangsúlyozta Lazar Raimond Adrian. Kérdésünkre az intézmény vezetője elmondta, a felújítás során ugyanúgy oldják meg az esővíz elvezetését, mint eddig, csatornahálózaton keresztül a tetőzetről. Vízelnyelő akna továbbra sem lesz, mert ahhoz nagyon fel kellene törni az udvar betonfelületét, ezért továbbra is az Egészség sétányt és a Benedek Elek utcát összekötő kis utcára ömlik majd az iskolaudvar lejtős felületéről a víz, a Benedek Elek utca felőli részen zöldövezet nyeli el a vízmennyiséget – tájkoztatott az igazgató.

A Váradi-iskola egyik beszédes példája annak, hogy a sepsiszentgyörgyi óvodákat és iskolákat érintő felújítási munkálatok hogyan fordítják fel, zavarják meg egy tanintézmény tevékenységét – de itt azt is látjuk: jó kivitelezővel, hatékony szervezéssel, a szülőkkel, pedagógusokkal, diákokkal való megfelelő kommunikációval sok probléma megoldható.