A paracetamol mellékhatásairól

Kikérte az országos gyógyszerügynökség állápontját a paracetamol gyógyszer mellékhatásait illetően – közölte Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter kedden a parlamentben, amikor az újságírók Donald Trump amerikai elnök hétfői nyilatkozatáról kérdezték, amelyben azt tanácsolta a várandós nőknek, hogy ne szedjék ezt a gyógyszert, mert nagy valószínűséggel emeli az autizmus kockázatát a születendő gyerekeknél.

Rogobete azt válaszolta, hogy látta Trump nyilatkozatát, de jelenleg nem tud semmit hozzáfűzni ehhez a kérdéshez. Kikérte azonban a gyógyszerügynökség hivatalos állápontját, és majd annak birtokában fog nyilatkozni – szögezte le. Hozzátette: eddig még egyetlen szakember sem hívta fel erre a figyelmét.

„Úgy gondolom, hogy a tudományos eredmények és a szakértői tanulmányok bizonyíthatják, hogy van-e összefüggés a paracetamol és egy sor mellékhatás között. Mint jól tudjuk, minden gyógyszernek vannak mellékhatásai, mind rövid, mind hosszú távon, de az említett összefüggés bizonyításához további tudományos tanulmányokra van szükség” – fogalmazott a miniszter.

Arra a kérdésre, hogy mit tanácsol az embereknek Donald Trump amerikai elnök bizonyítékok nélküli állításai után, Rogobete így válaszolt: „Nem tudjuk, hogy vannak-e bizonyítékok vagy sem. Éppen emiatt kértem meg a gyógyszerügynökséget, hogy elemezze a legújabb kutatásokat. Ha vannak olyanok, amelyek ezt bizonyítják, és emiatt már nem javasolják a paracetamol használatát, akkor nagy valószínűséggel a gyártó kivonja a gyógyszert a forgalomból, és nekünk nem kell döntést hoznunk ebben a kérdésben. Várjuk meg az ügynökség elemzését, és akkor teljes körű ismeretek birtokában megvitathatjuk a kérdést.” (Agerpres)