Egyetemi ösztöndíjak

2025. szeptember 25., csütörtök, Család

Megkezdte a tárgyalásokat az európai alapokért felelős miniszterrel annak érdekében, hogy az egyetemi lemorzsolódás megelőzésére irányuló programba forrásokat csoportosítsanak át – közölte Daniel David tanügyminiszter a Romániai Egyetemisták Szövetségének szeptember 18–21. közötti közgyűlésén.

Az eseményen online részt vevő miniszter elmondta, Dragoş Pîslaru miniszterrel közösen megvizsgálják, hogy az oktatásra szánt európai alapokból, az Oktatási és Foglalkoztatási Programból át tudnak-e csoportosítani összegeket az egyetemi lemorzsolódást megelőző programba, célzottan az ösztöndíjak kifizetésére. Hozzátette: ez egy rövid távra érvényes terv, és reményei szerint néhány héten belül kiderül az eredmény.

A további megoldásokat illetően a miniszter leszögezte, hogy a jövő évi költségvetésbe az egyetemi lemorzsolódás megelőzését célzó program finanszírozását is bele kell foglalni. Hangsúlyozta azonban, hogy az ösztöndíjakat illetően az egyetemeknek autonómiájuk van, azaz lehetőségeik szerint kiegészíthetik az ösztöndíjalapot. (Agerpres)

Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-25 08:00
2025-09-25: Család - :

2025-09-25: Család - :

