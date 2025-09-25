Szeptember az utóbbi időben többnyire száraz és meleg, ezért különösebben nem jeleskedhet gombákban. Nem csak a makrocsapadék (eső, havas eső, hó stb.), hanem a föld felszínén keletkező harmat, hóharmat, valamint a talaj hézagaiban megjelenő talajharmat is fontos a gombák számára. Ínséges, aszályos időszakokban az épületek, fasorok, erdőszélek árnyékában meghúzódó, északi fekvésű füves sávok, völgyek, patakpartok mutathatnak fel némi gombát.

Fenyőpereszke (Tricholoma terreum)

Inkább kis, mint közepes méretű pereszke. Kalapja ritkán haladja meg az 5 cm átmérőt, egér-, barnás- vagy feketésszürke. Idősen széle gyakran hullámos, egyenetlen vagy behasadozott, kiterülve is tompán púpos marad. Kalapbőre nemezes, sugarasan pikkelykés, széle felé csupaszodhat. Lemezei halványszürkék, közepesen sűrűek, a tönkhöz foggal nőnek, élük hullámos. A tönk rövid, hengeres vagy töve felé kissé bunkós, piszkosfehér, világosszürke színű. Húsa a kalapban vékony, igen törékeny, a tönkben szálas, nincs lisztszaga (a pereszkék esetében fontos megjegyezni!), nem sárgul. Az északi mérsékelt öv gyakori és jellegzetes gombája. Főleg kéttűs fenyőkkel él szimbiózisban.

Mivel fapartnerei nagy számban jelen vannak Sepsiszentgyörgy zöldövezetei­ben, a városban gyakori faj. Termőideje általában az őszi hónapokra korlátozódik, de ha enyhe az idő, még a december eleji fagyokkal is dacol. Egyes években, mikor nagyon száraz az ősz (ami egyre gyakrabban megtörténik az utóbbi időben), egyáltalán nem jelenik meg. A Pinus nemzetség városunkban is jelenlevő fajai közül az erdei és feketefenyők alatt fordul elő gyakrabban, azonban megtaláltam a jövevény öttűs fenyő (Pinus strobus) társaságában is. Mindig többedmagával, kisebb-nagyobb seregbe verődve terem. Természetes élőhelyein olykor tömegesen is.

Ehető, finom gomba, sajátos íze egyes szerzők szerint a rákéra emlékeztet. Ennek ellenére Háromszéken mégsem tartozik a közismert fajok közé. Talán azért is, mert mivel nagyon törékeny, szedése, szállítása, valamint tisztítása nagy odafigyelést igényel. Külön kosárba, vékony rétegben elhelyezve kell gyűjteni, mert másképp, mire hazaér, használhatatlan törmelék lesz belőle.

A sepsiszentgyörgyi piacra nem került még fenyőpereszke. A hazai listán nem, Magyarországon viszont szerepel az árusításra engedélyezett gombafajok jegyzékében. Nem tudni, meddig, mert az utóbbi időben felmerült, hogy izomkárosító vegyületeket tartalmazhat, amelyek nagy mennyiségben és ismételt fogyasztás után egészségkárosodást okozhatnak.

Világosabb városi példányait esetleg az ugyancsak ehető sárguló pereszkével (T. scalpturatum) téveszthetjük össze, azonban ez utóbbi faj csak lombosfák alatt terem; vagy a ritka, gyomor- és bélpanaszokat okozó párducpereszkével (T. pardinum), amely viszont nagyobb termetű, kemény húsú és lisztszagú.

Farkas János