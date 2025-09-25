Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Személyes Közel/ebb/

2025. szeptember 25., csütörtök, Család

Társas lények lévén, keressük a kapcsolatot más személyekkel. Van olyan, hogy a helyzet rákényszerít nemkívánatos személyek társaságára, de ha szabad választásunk van, akkor élünk vele, hogy olyan emberekkel érintkezzünk vagy legyünk együtt, akiknek társasága kellemes számunkra.

  • Fotó: Pixabay.com
    Fotó: Pixabay.com

Hasonló tulajdonságok vagy érdeklődési kör, szabad­idős tevékenységek vagy közös tervek – bármi lehet, ami összehozhat egy szívélyes találkozást. A kezdeti szimpátia így alakul barátsággá, érzelmi kapcsolattá vagy párkapcsolattá. E kapcsolatok legfőbb jellemzője a kölcsönösség: a kölcsönös tisztelet, bizalom, törődés, megértés.

Mindannyian vágyunk arra, hogy valahová vagy valakihez tartozzunk. Ismeretségi körünkből mégsem kell mindenki a barátunk legyen, hanem csak a rá „érdemes” személy lehet az. Ezt az „érdemet” úgy lehet megszerezni, hogy figyelünk egymás igényeire és szükségleteire, és oda-vissza kielégítjük azokat. Így egyre inkább megismerve közelebb kerülünk egymáshoz. Ami azt is jelenti, hogy érzelmileg is kötődni kezdünk. 

Ha megvan az érzelmi biztonság, akkor minden dolgommal, gondolatommal, érzésemmel meg merek nyílni, mert tudom, hogy elfogadnak és megértenek. A kommunikáció is egyenes és nyílt, hiszen ha biztonságban vagyok, akkor nincs rejtegetni való, takargatás, szépítés. Így kitárulkozva és meghallgatva, leengedve a „falainkat”, egymás előtt vállaljuk sebezhetőségünket. Mert hát ezek a beszélgetések nem hétköznapi felszínes témákról szólnak. Ilyen közelségben belső (lelki) világunkat osztjuk meg, megmutatva gyengeségeinket, gyarlóságainkat, tévedéseinket is. De osztozunk egymás boldogságában is, megosztva elért sikereinket, eredményeinket és őszintén örülünk neki. Beszélünk terveinkről, vágyainkról is, mert tudjuk, hogy támogatást, útmutatást vagy biztatást kapunk – épp azt, amire szükségünk van. 

Mindenekfelett a szeretet az, ami összeköt és fenntartja a kapcsolatot. Ezért a felek között létrejött érzelmi kapcsolat felerősíti pozitív oldalunkat, tulajdonságainkat. Mert ha az a szándékunk, hogy a kapcsolat tartós legyen, akkor tetteinkben meg kell jelenjen a ragaszkodás, igyekszünk magunkból a legjobbat nyújtani és társunkban is a legjobb oldalát látjuk és erősítjük. A kialakult barátságok, kapcsolatok csak ilyen működés mentén lehetnek felemelők, inspirálók, így lehet öröm a közelség. Ellenkező esetben érdemes inkább csak a távolságot és az ismeretséget tartani.

Keresztes Erika 
bizalmi tanácsadó

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-25 08:00 Cikk megjelenítése: 170 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 2
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 556
szavazógép
2025-09-25: Család - :

Őszi fajok ébredezése (A város gombái 71.)

Szeptember az utóbbi időben többnyire száraz és meleg, ezért különösebben nem jeleskedhet gombákban. Nem csak a makrocsapadék (eső, havas eső, hó stb.), hanem a föld felszínén keletkező harmat, hóharmat, valamint a talaj hézagaiban megjelenő talajharmat is fontos a gombák számára. Ínséges, aszályos időszakokban az épületek, fasorok, erdőszélek árnyékában meghúzódó, északi fekvésű füves sávok, völgyek, patakpartok mutathatnak fel némi gombát. 
2025-09-25: Történelmünk - :

Bekerített élet

Hetvenöt éve, 1950. szeptember 22-ről 23-ra virradó éjjel Sepsiszentgyörgyről összegyűjtöttek hetvenhat személyt, a „kommunista rendszer ellenségeit”, csecsemőtől aggastyánig – köztük az 1949. március 2-áról 3-ra virradó éjjel Dálnokról kiemelt Beczásy Istvánt és családját – akiket marhavagonokkal dobrudzsai kényszerlakhelyre szállítottak. Ez alkalomból Beczásy Istvánnak a nagyváradi Literator Könyvkiadónál 1995-ben megjelent Bekerített élet című visszaemlékezés-kötetéből idézünk részleteket, a szerkesztő alcímeivel.
rel="noreferrer"