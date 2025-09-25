Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága gyermek,

a sepsiszentgyörgyi

GÖRGÉNYI ABA

életének 14. évében hosszú betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.

Temetése 2025. szeptember 26-án, pénteken 13 órakor lesz a közös temető

ravatalozóházától.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le.

A gyászoló család

4335439

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagytata, dédnagytata, rokon, szomszéd és jó barát,

BARICZ SÁNDOR

mezőgazdász

életének 93. évében

2025. szeptember 23-án

örökre megpihent.

Temetése szeptember 26-án, pénteken 14 órakor lesz

a kézdivásárhelyi katolikus

temetőben. Részvétnyilvánításként egy főhajtással emlékezünk.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

106169

Megemlékezés

„Aki ember volt, küzdő, tiszta ember, / változzék át bár porladó rögökké, / az élőkben tovább él – mindörökké.” (Csepeli Szabó Béla) Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk TIMÁR PÉTERRE halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Özvegye és gyermekei

4335418

Szeretettel és szomorúsággal emlékezünk édesanyánkra, MARTI (BUJDOSÓ) JULIANNÁRA halálának 9. évfordulóján.

Gyermekei, unokái,

dédunokái

4335438

Kit szívünkben érzünk, nem hal meg soha, / Kit lelkünkkel látunk, nem hagy el soha. / Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, / Amíg élünk, őrizzük őket. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk MÁR AGNETTÁRA, akit 12 éve kísértünk utolsó földi útjára. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4335434

Jó lenne újra beszélgetni veled, / Melléd ülni s fogni a kezed. / Elmesélni neked, ha boldogok vagyunk, / Vagy ha a bánat cseppje a szemünkben ragyog. / Hiányzol, és néha nem igazán értjük, / Miért mennek el azok, akik fontosak nekünk. / Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz, / Halálod, amíg élünk, fájó emlék marad. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a kilyéni VARGYASI ERZSÉBETRE halálának hatodik hónapjában. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4335437