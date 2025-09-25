Elhalálozás
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága gyermek,
a sepsiszentgyörgyi
GÖRGÉNYI ABA
életének 14. évében hosszú betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése 2025. szeptember 26-án, pénteken 13 órakor lesz a közös temető
ravatalozóházától.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le.
A gyászoló család
4335439
Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagytata, dédnagytata, rokon, szomszéd és jó barát,
BARICZ SÁNDOR
mezőgazdász
életének 93. évében
2025. szeptember 23-án
örökre megpihent.
Temetése szeptember 26-án, pénteken 14 órakor lesz
a kézdivásárhelyi katolikus
temetőben. Részvétnyilvánításként egy főhajtással emlékezünk.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
A gyászoló család
106169
Megemlékezés
„Aki ember volt, küzdő, tiszta ember, / változzék át bár porladó rögökké, / az élőkben tovább él – mindörökké.” (Csepeli Szabó Béla) Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk TIMÁR PÉTERRE halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
Özvegye és gyermekei
4335418
Szeretettel és szomorúsággal emlékezünk édesanyánkra, MARTI (BUJDOSÓ) JULIANNÁRA halálának 9. évfordulóján.
Gyermekei, unokái,
dédunokái
4335438
Kit szívünkben érzünk, nem hal meg soha, / Kit lelkünkkel látunk, nem hagy el soha. / Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, / Amíg élünk, őrizzük őket. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk MÁR AGNETTÁRA, akit 12 éve kísértünk utolsó földi útjára. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335434
Jó lenne újra beszélgetni veled, / Melléd ülni s fogni a kezed. / Elmesélni neked, ha boldogok vagyunk, / Vagy ha a bánat cseppje a szemünkben ragyog. / Hiányzol, és néha nem igazán értjük, / Miért mennek el azok, akik fontosak nekünk. / Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz, / Halálod, amíg élünk, fájó emlék marad. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a kilyéni VARGYASI ERZSÉBETRE halálának hatodik hónapjában. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4335437