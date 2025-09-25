Elkészítése. A kockára vágott bacont olívaolajon megpirítjuk, majd kiszedjük és felhasználásig félretesszük. A megmaradt zsiradékon megdinszteljük az apró kockára vágott hagymát, hozzáadjuk a zúzott fokhagymát, a tejszínt, a krémsajtot, a pesztót, sózzuk, borsozzuk, ételízesítőt teszünk bele, beleszórjuk a parmezánt, majd összeforraljuk. Ezzel párhuzamosan enyhén sós vízben al dentére főzzük a spagettit, leszűrjük, majd beletesszük a raguba, és összekeverjük. A gyorsan készülő ételt vacsorára tálaljuk, tálaláskor még megszórjuk parmezánnal és a megpirított baconnel.

Elkészítési idő: 20 perc

Mennyiség: 2 személy

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.