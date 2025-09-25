Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Pesztós spagettiMit készítsünk ma?

2025. szeptember 25., csütörtök, Szabadidő

Hozzávalók: 1 tasak spagetti (25 dkg), 12,5 dkg krémsajt, 2 dl főzőtejszín, 3–4 evőkanál bazsalikomos pesztó, 10 dkg bacon, 1 kis fej hagyma, 1 cikk fokhagyma, 3 evőkanál reszelt parmezán, 2 evőkanál olívaolaj, só, bors, ételízesítő.

Elkészítése. A kockára vágott bacont olívaolajon megpirítjuk, majd kiszedjük és felhasználásig félretesszük. A megmaradt zsiradékon megdinszteljük az apró kockára vágott hagymát, hozzáadjuk a zúzott fokhagymát, a tejszínt, a krémsajtot, a pesztót, sózzuk, borsozzuk, ételízesítőt teszünk bele, beleszórjuk a parmezánt, majd összeforraljuk. Ezzel párhuzamosan enyhén sós vízben al dentére főzzük a spagettit, leszűrjük, majd beletesszük a raguba, és összekeverjük. A gyorsan készülő ételt vacsorára tálaljuk, tálaláskor még megszórjuk parmezánnal és a megpirított baconnel.

Elkészítési idő: 20 perc

Mennyiség: 2 személy

 

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-25 08:00 Cikk megjelenítése: 164 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 556
szavazógép
2025-09-25: Elhalálozás - :

Elhalálozás

2025-09-25: Szabadidő - :

A nap fotója

rel="noreferrer"