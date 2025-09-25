Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

A nap fotója

2025. szeptember 25., csütörtök, Szabadidő
  • Virágos traktor. Fotó: Bartos Lóránt
    Virágos traktor. Fotó: Bartos Lóránt
Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-25 08:00 Cikk megjelenítése: 134 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 2
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 556
szavazógép
2025-09-25: Szabadidő - :

Mit készítsünk ma? (Pesztós spagetti)

Hozzávalók: 1 tasak spagetti (25 dkg), 12,5 dkg krémsajt, 2 dl főzőtejszín, 3–4 evőkanál bazsalikomos pesztó, 10 dkg bacon, 1 kis fej hagyma, 1 cikk fokhagyma, 3 evőkanál reszelt parmezán, 2 evőkanál olívaolaj, só, bors, ételízesítő.
2025-09-25: Közélet - Böjte Ferenc:

Szerelme a film lett (Skovrán Tünde életútjáról Baróton)

A Demeter Zoltán által szervezett baróti Tortoma Önképzőkörnek hétfő este immár a 26. évadja kezdődött el, ezúttal új helyszínen, a Gyulai Líviusz Városi Könyvtár olvasótermében. Az új évad első vendége Skovrán Tünde Los Angelesben élő színész, filmrendező és producer volt, aki ezúttal nem film- vagy színházi szereppel, hanem a saját élete történetével aratott közönségsikert szülővárosa könyvtárának színültig telt olvasótermében. Bár mindössze alig tíz éves volt, amikor elment Barótról, gyermekkori emlékeire, azóta már több mint három évtizedet átölelő életútjának történéseire sokan kíváncsiak voltak. 
rel="noreferrer"