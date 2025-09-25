A nap fotója

Következő írásunk

A Demeter Zoltán által szervezett baróti Tortoma Önképzőkörnek hétfő este immár a 26. évadja kezdődött el, ezúttal új helyszínen, a Gyulai Líviusz Városi Könyvtár olvasótermében. Az új évad első vendége Skovrán Tünde Los Angelesben élő színész, filmrendező és producer volt, aki ezúttal nem film- vagy színházi szereppel, hanem a saját élete történetével aratott közönségsikert szülővárosa könyvtárának színültig telt olvasótermében. Bár mindössze alig tíz éves volt, amikor elment Barótról, gyermekkori emlékeire, azóta már több mint három évtizedet átölelő életútjának történéseire sokan kíváncsiak voltak.