Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

FelsőrákosÖnkormányzati ingatlan iránt érdeklődnek

2025. szeptember 25., csütörtök, Közélet

Barót városi tanácsa úgy döntött, eleget tesz egy tulajdonukban levő felsőrákosi ingatlan iránt érdeklődő kérésének, és elindítja az eladáshoz szükséges folyamatot. A tanácstagoknak nincs mitől tartaniuk, nem lebontani, hanem felújítani és használni akarja a közel százesztendős épületet – nyilatkozta a vásárolni szándékozó helybéli vállalkozó.

  • A szerző felvétele
    A szerző felvétele

Benedek-Huszár János polgármester a tervezet előterjesztésekor azt javasolta, osszanak meg egy, a város közvagyonában szereplő 9346 négyzetméteres felsőrákosi területet úgy, hogy abból ezer négyzetméter, illetve egy rajta található ingatlan eladható legyen. A terület az iskolához tartozik, az épületet legutóbb oktatási célra használták, de azt megelőzően laktanya volt. Az épület régi, 1937-ben emelték és harminc éve üresen áll: alapja sérült, pincéje és teteje beomlott, azaz állapota nagyon megromlott. A környező épületek sincsenek jobb álapotban, két másikból is – egyikben két osztályterem, másikban a tanári volt – „kifogyott a tevékenység”, s kéri, tegyék eladhatóvá a szóban forgó igatlant – mondta a városvezető.

Pál Levente (Erdélyi Magyar Szövetség) felsőrákosi tanácstag a vásárló szándékaira kérdezett rá: lehet-e tudni, hogy felújítani vagy bontani akar-e? A polgármester felfedte az érdeklődő kilétét, mondván, a helybéli Építőmesterek Kft. volt a megkereső. Az épületre sajnos nincs szükség, hiszen az 5–8. osztályok megszüntetését követően már csak egyetlen épületet használnak, és ott elfér a tanári, sőt, három éve az óvoda is. A leromlott épületnek nem tudnak hasznos célt adni, felújítására pedig nincs pénzük, félő, összedől, ha valaki nem veszi gondozásába – mondta a polgármester.

A tanácstagok közül többen is ismételten arra kérdeztek rá, hogy a vásárló akár lebonthatja-e. Benedek-Huszár János válaszában úgy fogalmazott, a városnak nincs anyagi lehetősége felújítani egy olyan ingatlant, amelyre nincs szüksége. Amúgy a tervezet elfogadása nem azt jelenti, hogy egyből eladják, mindössze egy hosszú folyamat veszi kezdetét: a területmegosztást követően ki kell venni a közvagyonból, fel kell értékelni, azt jóvá kell hagyni, eladási dokumentáció készül, s majd csak mindezek után következik a nyílt árverés, amikor „bárki a világból” ajánlatot tehet. Ő azért is támogatja az eladást, mert az az épület, ami üresen áll, jobban romlik, mint amelyet laknak, s időközönként javítanak rajta. Akár bontani is lehet, de a „bontási engedély egy elég komoly papír”, azt megszerezni nem egyszerű – érvelt a polgármester.

Pál-Szilágyi Zoltán (RMDSZ) elmondta, járt a helyszínen, s bár „nem jól néz ki”, de nincs erősen nagy baja. Pál Levente ikonikus épületnek nevezte a volt kaszárnyát, s jelezte, nem látná szívesen, hogy eladják. Kettőjüknek válaszolva a polgármester megismételte: nincs pénz annak felújítására. A tervezetet végül Pál Levente tartózkodásával elfogadták.

László Tibor, az Építőmesterek Kft. tulajdonosa úgy nyilatkozott, nem áll szándékában lebontani az épületet, sőt, felújítaná és használná azt. Azért akarja megvásárolni, mert cége székhelye az azzal szemben található telken épül, ezért a területet és a három nagyobbacska teremmel rendelkező ingatlant lerakatként és akár irodaként is tudná hasznosítani.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Hecser László Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-25 08:00 Cikk megjelenítése: 141 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 2
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 556
szavazógép
2025-09-25: Közélet - Böjte Ferenc:

Szerelme a film lett (Skovrán Tünde életútjáról Baróton)

A Demeter Zoltán által szervezett baróti Tortoma Önképzőkörnek hétfő este immár a 26. évadja kezdődött el, ezúttal új helyszínen, a Gyulai Líviusz Városi Könyvtár olvasótermében. Az új évad első vendége Skovrán Tünde Los Angelesben élő színész, filmrendező és producer volt, aki ezúttal nem film- vagy színházi szereppel, hanem a saját élete történetével aratott közönségsikert szülővárosa könyvtárának színültig telt olvasótermében. Bár mindössze alig tíz éves volt, amikor elment Barótról, gyermekkori emlékeire, azóta már több mint három évtizedet átölelő életútjának történéseire sokan kíváncsiak voltak. 
2025-09-25: Belföld - :

Megállapodtak a költségvetési hiányban

A kormány abban állapodott meg az Európai Bizottság (EB) képviselőivel, hogy idén Románia GDP-arányos költségvetési hiánya 8,4 százalék lehet – nyilatkozta tegnap Ilie Bolojan miniszterelnök.
rel="noreferrer"