Alkotmányossági óvásokEgyet elfogadtak, négyet halasztottak

2025. szeptember 25., csütörtök, Belföld

Átment az alkotmányossági szűrőn a kormány deficitcsökkentő intézkedéseinek egyike, amellyel az állami hatóságok hatékonyságát akarja növelni. A többi négy – köztük a bírák és ügyészek nyugdíjazására vonatkozó – tervezet ügyében elhalasztotta a döntést az alkotmánybíróság tegnapi ülésén.

    Fotó: Facebook / Curtea Constituțională a României

A kormány szeptember 1-jén jelentett be kormányzati felelősségvállalást a parlamentben öt törvénytervezetért, azzal a szándékkal, hogy ha az alkotmánybíróság valamelyik intézkedését alaptörvénybe ütközőnek minősíti, legalább a többit be lehessen vezetni. Miután a törvénytervezeteket megszavazta a parlament, az ellenzék – a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR), a Fiatal Emberek Pártja (POT) és az S. O. S. Románia – alkotmányossági óvást emelt négy tervezet ellen, azt állítva, hogy a kormány visszaél hatalmával. A bírák és az ügyészek nyugdíjkorkedvezményét fokozatosan megszüntető és a különnyugdíjak összegét csökkentő törvénytervezet ellen a legfelsőbb bíróság nyújtott be alkotmányossági óvást.

Bár a kormányzati deficitcsökkentő csomag mind az öt tervezete napirenden szerepelt az alkotmánybíróság tegnapi ülésén, a testület csak annak a jogszabálynak az ügyében döntött, amely 30 százalékkal csökkenti a pénzügyi felügyelet (ASF), az energiaszabályozó hatóság (ANRE) és a távközlési hatóság (ANCOM) vezetőinek juttatásait, ugyanakkor a szakértői állások 10, illetve az adminisztrációs állások 30 százalékának felszámolását is előírja. A többi négy tervezet tárgyalását október 8-i ülésére halasztotta az alkotmánybíróság.

