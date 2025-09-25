Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Bércsökkentés az önkormányzatoknál

2025. szeptember 25., csütörtök, Belföld

A helyi közigazgatási reform nem lenne teljes a kiadások lefaragása nélkül, beleértve a bérköltségek csökkentését is – jelentette ki tegnapi sajtótájékoztatóján Ilie Bolojan.

    Fotó: gov.ro

A miniszterelnök elmondta, hogy ezekben a napokban különböző megoldásokat vitatott meg a koalíció az önkormányzatok kiadásainak csökkentésére. Úgy vélekedett, hogy a mintegy 130 ezer önkormányzati alkalmazott bérköltsége „strukturális kiadás”, amelynek csökkentése „létfontosságú” a közigazgatás hatékonyabbá tételéhez.

Bolojan szerint vannak olyan polgármesteri hivatalok vagy megyei tanácsok, amelyek jól gazdálkodtak a pénzükkel, és nem kell alkalmazottakat elbocsátaniuk. De akadnak olyan önkormányzatok, amelyek működhetnének költséghatékonyabban is.

A kormányfő leszögezte, hogy a strukturális kiadások csökkentésére van szükség, mert a működési költségek csökkentésének csak átmeneti hatása lehet. „Két következménye lenne annak, ha csak a működési költségek néhány elemének csökkentésére szorítkoznánk. Egyfelől néhány kiadás csak átmenetileg csökkenne. Jövőre vagy két év múlva azonnal növelhetők. Másfelől ezeknek a költségeknek az egységes százalékarányos csökkentése igazságtalan lenne azokkal az önkormányzatokkal szemben, amelyek jól gazdálkodtak a pénzükkel” – magyarázta.

Szerinte a kiadások százalékarányos csökkentése egyes településeken olyan szolgáltatásokat is érinthet, mint a közvilágítás vagy a fűtés, miközben „öt fölösleges alkalmazott” továbbra is semmittevéssel töltené a munkaidejét. „Nem lehet helyi autonómiát megvalósítani olyan adófizetői pénzekből, amelyekkel az állam nem rendelkezik” – tette hozzá a miniszterelnök.

