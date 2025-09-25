Elutasított indítvány

A Szociáldemokrata Párt (PSD) azért nem szavazta meg az indítványt, mert Ilie Bolojan miniszterelnöktől ígéretet kaptak arra, hogy a környezetvédelmi minisztérium a hét végéig kiadja a paşcani-i vízerőmű engedélyét, valamint arra, hogy a következő hetekben a kormány sürgősségi rendelettel nemzeti érdekű stratégiai létesítménynek minősíti a többi vízerőművet, ami jelentősen felgyorsítja majd az eljárásokat – közölte Sorin Grindeanu, az alakulat ideiglenes elnöke. A politikus ugyanakkor rámutatott, tiszteletben tartja Diana Buzoianu „Greenpeace-stílusú militantizmusát”, de nem ért vele egyet. Hozzátette, az 1989 előtt megkezdett négy vízerőmű üzembe helyezése szerepel a kormányprogramban, ennélfogva egyetlen ezzel kapcsolatos kifogás sem állja meg a helyét.