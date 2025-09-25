Dubajban fogták el

Potra és fia, Dorian, illetve egy másik családtagjuk még az év elején megszökött az országból, mindhármuk ellen távollétükben adtak ki letartóztatási parancsot februárban. A legfőbb ügyészség néhány nappal ezelőtt emelt vádat a zsoldosvezér, illetve zsoldoscsapatának további húsz tagja ellen az alkotmányos rend megdöntésére tett kísérlet, a fegyvertartás szabályainak megsértése és robbanóanyaggal való visszaélés miatt. Ugyanebben az ügyben vádat emeltek Călin Georgescu volt államfőjelölt ellen az alkotmányos rend megdöntésének kísérletében való bűnrészesség miatt. Az ügyészek szerint Horaţiu Potra és zsoldoscsapata a múlt év végi elnökválasztás érvénytelenítése után megpróbált beszivárogni az utcai tüntetésekbe, hogy káoszt teremtsen. A tervet Călin Georgescu és közeli ismerősei dolgozták ki közvetlenül az elnökválasztás érvénytelenítése után a ciolpani-i farmon szervezett titkos találkozón – állítja a vádhatóság.