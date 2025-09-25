Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Dubajban fogták el

2025. szeptember 25., csütörtök, Belföld

Őrizetbe vették Dubajban Horaţiu Potra zsoldosvezért a román hatóságok által ellene kiadott nemzetközi körözés alapján – nyilatkozták tegnap az Agerpresnek ügyészségi források.

  • Fotó: Anamaria Constantin/Agerpres
    Fotó: Anamaria Constantin/Agerpres

Potra és fia, Dorian, illetve egy másik családtagjuk még az év elején megszökött az országból, mindhármuk ellen távollétükben adtak ki letartóztatási parancsot februárban. A legfőbb ügyészség néhány nappal ezelőtt emelt vádat a zsoldosvezér, illetve zsoldoscsapatának további húsz tagja ellen az alkotmányos rend megdöntésére tett kísérlet, a fegyvertartás szabályainak megsértése és robbanóanyaggal való visszaélés miatt. Ugyanebben az ügyben vádat emeltek Călin Georgescu volt államfőjelölt ellen az alkotmányos rend megdöntésének kísérletében való bűnrészesség miatt. Az ügyészek szerint Horaţiu Potra és zsoldoscsapata a múlt év végi elnökválasztás érvénytelenítése után megpróbált beszivárogni az utcai tüntetésekbe, hogy káoszt teremtsen. A tervet Călin Georgescu és közeli ismerősei dolgozták ki közvetlenül az elnökválasztás érvénytelenítése után a ciolpani-i farmon szervezett titkos találkozón – állítja a vádhatóság.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-25 08:00 Cikk megjelenítése: 429 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 556
szavazógép
2025-09-25: Belföld - :

Elutasított indítvány

Elutasította tegnap a képviselőház a Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter elleni ellenzéki egyszerű indítványt.
2025-09-25: Közélet - Nagy D. István:

Botrány és feljelentés kutyák elaltatása miatt (Szépmezői kutyamenhely)

A rendőrséghez fordult a sepsiszentgyörgyi AMY Gazdátlan Ebekért Egyesület, nehezményezve, hogy a megyeszékhelyi önkormányzatnak alárendelt Urban Locato vállalat által működtetett szépmezői állatmenhelyen nyolc ebet jogszerűtlenül elaltattak. Az egyesület több súlyos vádat is megfogalmazott a vállalattal szemben, az Urban Locato vezetősége viszont azt állítja, a túlzsúfoltság miatt döntöttek az eutanázia mellett, és a szabályoknak megfelelően jártak el.
rel="noreferrer"