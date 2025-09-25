A rendőrséghez fordult a sepsiszentgyörgyi AMY Gazdátlan Ebekért Egyesület, nehezményezve, hogy a megyeszékhelyi önkormányzatnak alárendelt Urban Locato vállalat által működtetett szépmezői állatmenhelyen nyolc ebet jogszerűtlenül elaltattak. Az egyesület több súlyos vádat is megfogalmazott a vállalattal szemben, az Urban Locato vezetősége viszont azt állítja, a túlzsúfoltság miatt döntöttek az eutanázia mellett, és a szabályoknak megfelelően jártak el.

Az egyesület a Facebookon tette közzé, hogy a szerintük „titokban legyilkolt” kutyák ügyében a polgármesteri hivatalhoz kéréssel, az Urban Locato vezetőségéhez panasszal fordult, míg a megyei rendőrség állatvédelmi osztályához feljelentést tett a menhely működtetője ellen. A szervezet mindhárom dokumentumot nyilvánosságra hozta.

A polgármesternek címzett kérésben azt az igényüket fogalmazzák meg, hogy az egyesület részt vehessen a gazdátlan ebek kezelésében, beleértve a befogást, szállítást, elszállásolást, egészségügyi felmérést és az esetleges elaltatást. Kérésüket arra alapozzák, hogy korábban voltak esetek, amikor a vonatkozó állatvédelmi törvényes előírások betartása nélkül zajlott ez a folyamat, ezért szeretnék felügyelni, hogy az eljárás a szabályok szigorú betartásával, illetve teljes átláthatóság mellett történik.

Az Urban Locatóhoz címzett panaszban a szervezet arra hívja fel a menhely működtetőjének a figyelmét, hogy tudomásuk szerint nyolc ebet törvénytelenül altattak el a szépmezői létesítményben. Értesüléseik szerint a kutyáknak nem készítettek egyéni egészségügyi dossziét, illetve nem is volt egyénileg megindokolva, miért volt szükség erre az intézkedésre, miközben mindkét kötelezettséget előírják a vonatkozó jogszabályok. A panaszban felhozzák, hogy a létesítmény alkalmazottait a vezetőség megakadályozta, hogy közöljék az egyesülettel ezeket a részleteket, ami komoly aggályokat vet fel az intézkedés átláthatóságát és törvényességét illetően. Megemlítik továbbá, hogy szervezetük erőfeszítéseket tett a menhelyen lévő ebek számának csökkentése és az eutanázia elkerülése érdekében.

Facebook-oldalukon is emlékeztetnek, hogy az elmúlt 11 évben együttműködtek a menhely korábbi gondnokával, a köztisztasági vállalattal, a Tega Rt.-vel, mely mindig időben értesítette őket, ha túlzsúfoltság volt, így el tudták vinni a felesleget, és helyet teremtettek az újonnan befogott állatoknak. Ezzel szemben az új működtető figyelmen kívül hagyja ezt, nem működik együtt velük, hogy alternatívát találjanak, örökbe adják a kutyákat, hanem önkényesen jár el, az eutanázia mellett döntött, áthágva ezzel az állatok védelmére vonatkozó előírásokat. A panaszban továbbá kérik, hogy az Urban Locato bocsássa az egyesület rendelkezésére az egészségügyi dokumentumokat, a nyolc eb elaltatására vonatkozó döntéseket, illetve biztosítsák az átláthatóságot és a szervezet hozzáférését a gazdátlan ebek gondozásához, valamint hogy a vállalat tegyen meg mindent a hasonló helyzetek elkerülésére.

A rendőrségi feljelentésben a szervezet megismétli a fentebb említetteket, beleértve azt is, miszerint a működtető megakadályozta a menhely egyik alkalmazottját, hogy értesítse őket, és azt kérik, minél hamarabb vizsgálják ki az ügyet, illetve tegyék meg a szükséges lépéseket, ideértve a vállalat megbüntetését a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

A szervezet ugyanakkor a napokban a közösségi portálon azt állította, hogy a menhely alkalmazottaival, valamint az egyesület egyik alapító tagjával szemben megfélemlítő, zsaroló, fenyegető módon lépett fel a menhely működtetője, ennek kapcsán később döntenek, hogy milyen lépéseket tegyenek.

Az egyesület által felhozottakra válaszolva az Urban Locato igazgatója, Szabó Mária Magdolna az Agerpres hírügynökségnek azt nyilatkozta, hogy törvényesen jártak el. Az intézkedés elkerülhetetlen volt, mivel a létesítmény túlzsúfolt, alapjáraton 130 kóbor ebet tudnak befogadni, ám esetenként akár negyven ebbel több is található a menhelyen. Az igazgató a hírügynökségnek azt is elmondta, hogy törvény szerint 14 napig lennének kötelesek tartani a gazdátlan állatokat, ám a működési szabályzat hatvan napra bővítette ezt az időt, illetve sok kutyát több száz napig is tartanak. Szabó Mária Magdolna szerint az emberek biztonságára is kell gondolniuk (az állatok szeretete mellett), a városban kószáló ebeket be kell gyűjteni, főképp a tanintézetek és a játszóterek körül előfordulókat, ezek befogadásához helyet kell csinálniuk a menhelyen, és bár nekik is fájdalmas, de most nem volt más megoldás.