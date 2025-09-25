Ingyenes román felkészítő végzősöknek

A tavalyi gyorstalpaló román nyelvi felkészítő eredményeire alapozva a szervezők úgy döntöttek, idén is folytatják az iskolán kívüli – harmadszor meghirdetett – ingyenes programot a magyar diákok számára Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen és Baróton, amelyre szeptember 29. és október 17. között lehet jelentkezni. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezete, a Communitas Alapítvány és ebben a tanévben a háromszéki önkormányzat által is támogatott heti egyszeri, kétórás gyorstalpaló román felkészítő részleteiről román szakos tanárok jelenlétében tájékoztatták tegnap Sepsiszentgyörgyön a sajtó képviselőit.

A 2024/2025-ös tanévben a programban részt vevő 248 diákból 240-nek az eredményeit ismerik, közülük 92,93 százalékban szerezték meg az érettségi oklevelet, ketten nem jelentkeztek a vizsgákra, nyolc tanuló eredményeiről nincs tudomásuk – tájékoztatott az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének ügyvezető elnöke. Bodor László elmondta, az elmúlt tanév háromszéki magyar végzőseiből a nyári időszakban 730-an érettségiztek 84,93 százalékos sikerrel, augusztusban a 84 vizsgázó 47,62 százaléka érte el a hatos átmenőt. Arról az RMDSZ nem rendelkezik adatokkal, hogy a sikertelen érettségizők közül hányan buktak kizárólag román nyelvből. Összesítettben jobbak az eredmények az előző évhez képest, ezért hiszik, ehhez nemcsak a kisebbségek számára biztosított sajátos tanterv és vizsgatételsor járult hozzá, hanem a szóban forgó felkészítő is – hangsúlyozta Bodor László. Az elmúlt tanévben olyan diákokat is fogadtak a heti egy alkalommal tartott két­órás ingyenes felkészítőre, akik korábban végezték a középiskolát, és az első érettségin a román anyanyelvű diákokéval azonos tételek alapján vizsgáztak sikertelenül, idén ellenben csak a tavalyi és idei végzősöket fogadják – mondta az ügyvezető elnök.

A sajtótájékoztatón jelen lévő Szép Helga, Kiss Mária, Csere Gyöngyvér sepsiszentgyörgyi, Ambrus-Moisza Melinda baróti és Szekeres Jolán kézdivásárhelyi román szakos tanár szerint a program azért sikeres, mert a diákok jószántukból jelentkeznek, nem kötelező, azok mennek, akik haladni szeretnének, és aki kitart, az valós eredményt érhet el. Hangsúlyt fektetnek a szövegértésre, szövegértelmezésre, a nyelvhelyességre, lehetőség van kérdéseket feltenni, a válaszokból a többi diák is tanul – mondották.

Hogy mennyire a diákon múlik, szeretne-e haladni, példa a kézdivásárhelyi román felkészítő, ahová az elmúlt tanévben működő két csoportba sokan jártak faluról, akiknek külön nehézség és költség az utazás – tudtuk meg Szekeres Jolántól. A Bod Péter Tanítóképző tanára lapunk érdeklődésére elmondta, a kisebbségi diákok számára összeállított sajátos román tanterv jó, az alkalmazásán, a pedagóguson, diákon múlik, hogyan tudják kihasználni a benne rejlő lehetőségeket. Nem könnyebb, mint a korábbi tanterv, legfennebb elérhetőbb azok számára, akik az élethelyzetek tekintetében gazdagabb városi környezetben élnek, mely helyzetekkel a tananyagi szövegekben is találkoznak, esetleg több román szót hallanak falun nevelkedő társaiknál, éppen ezért értékelhető, hogy sok faluról ingázó diák vállalja, tanórák után még marad a városban a románórára – hangsúlyozta Szekeres Jolán tanárnő.

A felkészítőről bővebb tájékoztatást lehet kérni a 0746 760 297-es telefonszámon, a jelentkezés az RMDSZ Háromszéki Te­rületi Szervezete közösségi oldalán keresztül történik. Az oktatás november 3-án kezdődik és 2026. májusig tart.